'Con profondo cordoglio, l’Azienda Usl di Modena e in particolare il Dipartimento di Salute Mentale – Dipendenze Patologiche di Carpi e tutti i colleghi, partecipano al lutto per la tragica scomparsa dell’infermiera Letizia Poli. Professionista apprezzata, resterà per sempre nel cuore di chi ha avuto il privilegio di lavorare con lei in questi anni'. Così l'Ausl di Modena in una nota che informa della scomparsa.
'Oltre alla sua attività professionale, Letizia ha partecipato attivamente anche nel promuovere la cultura di contrasto allo stigma e all’integrazione e supporto con utenti, familiari e le associazioni del territorio carpigiano. I colleghi la ricorderanno sempre per la sua grande umanità, dedizione e professionalità, esempio per tanti che rimarrà testimonianza indelebile per il futuro. La Direzione dell’Ausl di Modena e tutti i colleghi si stringono con affetto attorno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande dolore'.
Morta l'infermiera Patrizia Poli: il cordoglio dell'Ausl
Lavorava al Dipartimento di Salute Mentale di Carpi. Il cordoglio dei colleghi: 'Una persona speciale, la ricorderemo per la sua grande umanità, dedizione e professionalità'
