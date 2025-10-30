Nell'area AUSL di via Minutare rifiuti e materiali pericolosi a cielo aperto
Il deposito di rifiuti e materiali identificati come pericolosi e speciali segnalati nell'area del centro prelievi. La normativa prevede specifiche misure. Situazione sulla quale spetterebbe alla stessa Ausl vigilare
Qui, a quanto pare, la scena che ci presenta non rispetta nulla di tutto ciò: né rispetto ai materiali né rispetto all'area in cui sono stati posti. Paradossalmente, qui l'Azienda sanitaria locale, che per legge è ente competente ai controlli sulla sicurezza e la prevenzione in campo sanitario si troverebbe allo stesso tempo nel doppio ruolo di soggetto controllato e controllante.
