Romagna, escherichia Coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

A causa della concentrazione del parametro Escherichia Coli superiore al valore limite, a Cesenatico è stato disposto un divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare di Villamarina.

I controlli di Arpae a tutela della salute pubblica, hanno infatti rilevato che nel tratto di mare di Villamarina da via Torricelli fino al confine con il Comune di Gatteo sono stati rilevati degli sforamenti dei valori per cui è stato istituto un temporaneo divieto di balneazione.

Nell'arco delle prossime 48 ore verranno ripetute le analisi.

'Gli effetti, del tutto temporanei - commenta il Comune di Cesenatico - del maltempo che ha colpito con violenza la Costa nella notte fra sabato e domenica scorsi intervengono anche sulla balneabilità, legati all'arrivo in mare delle acque di fiumi e canali ingrossati dal forte temporale, come programmato. Un fenomeno che in ogni analoga occasione è rientrato nell'arco delle 24 ore successive'.

L'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione per motivi igienicosanitari è stata firmata oggi dal sindaco Matteo Gozzoli.

