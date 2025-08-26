A causa della concentrazione del parametro Escherichia Coli superiore al valore limite, a Cesenatico è stato disposto un divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare di Villamarina.
I controlli di Arpae a tutela della salute pubblica, hanno infatti rilevato che nel tratto di mare di Villamarina da via Torricelli fino al confine con il Comune di Gatteo sono stati rilevati degli sforamenti dei valori per cui è stato istituto un temporaneo divieto di balneazione.
Nell'arco delle prossime 48 ore verranno ripetute le analisi.
'Gli effetti, del tutto temporanei - commenta il Comune di Cesenatico - del maltempo che ha colpito con violenza la Costa nella notte fra sabato e domenica scorsi intervengono anche sulla balneabilità, legati all'arrivo in mare delle acque di fiumi e canali ingrossati dal forte temporale, come programmato. Un fenomeno che in ogni analoga occasione è rientrato nell'arco delle 24 ore successive'.
L'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione per motivi igienicosanitari è stata firmata oggi dal sindaco Matteo Gozzoli.
Romagna, escherichia Coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico
L'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione per motivi igienicosanitari è stata firmata oggi dal sindaco Matteo Gozzoli
A causa della concentrazione del parametro Escherichia Coli superiore al valore limite, a Cesenatico è stato disposto un divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare di Villamarina.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata
Malore in spiaggia, muore veterinario 48enne di Modena
Modena, Ruota panoramica fermata dalla Procura. Modenamoremio: 'La sostituiamo'
Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona MusicistiArticoli Recenti
Trasporto pubblico: nessuna garanzia da Seta e Amo sui servizi futuri
Anziano turista francese si smarrisce a Modena: una cittadina lo accompagna alla PL e ritrova la moglie
Spaccio a Modena: la Polizia Locale blocca giovane straniero irregolare
Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma per il torneo di beach volley