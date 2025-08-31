Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Nel corso della notte del 30 agosto, i carabinieri di Modena hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Modena quattro persone per tentato furto in concorso all’interno di un supermercato: si tratta di due cittadini ghanesi e due italiani, tutti impiegati temporaneamente come addetti al rifornimento delle merci.

L’intervento è scaturito a seguito di una richiesta pervenuta alla Centrale Operativa, che ha inviato una pattuglia presso il magazzino del negozio Conad all’interno del centro commerciale La Rotonda di via Morane.

Sul posto, i militari hanno accertato che i quattro erano stati sorpresi da un responsabile dell’esercizio commerciale, mentre tentavano di asportare vari prodotti, principalmente generi alimentari.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

