Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazione

Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazione

La mappa aggiornata sui dati balneazione è pubblicata in tempo reale da Arpae

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Ancora divieti di balneazione in Romagna a causa di valori troppo elevati di Escherichia coli ed Enterococchi.
I divieti temporanei di balneazione, ad oggi 30 agosto, riguardano sette punti di balneazione:
Torre Predera-Brancona-Rimini
Bellariva-Colonnella 1-Rimini
Bellariva-Colonnella 2-Rimini
Rivazzurra-Rodella-Rimini
Miramare-Rio Asse N-Rimini
Riccione-Rio Asse S-Riccione
Cattolica-Viale Fiume-Cattolica.
La mappa aggiornata sui dati balneazione è pubblicata in tempo reale da Arpae a questo link.

Le indagini analitiche di Arpae si effettuano su due parametri microbiologici (Escherichia coli ed Enterococchi intestinali) che determinano l´idoneità dell’acqua alla balneazione. Il superamento dei limiti anche di uno solo dei due parametri determina il divieto temporaneo dell´intera acqua di balneazione. La revoca del divieto si realizza in seguito al prelievo di un campione conforme ai limiti di legge.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Il DG Ausl Altini contestato al Meeting CL di Rimini: 'Doveva e dovrebbe essere a Fanano'

Il DG Ausl Altini contestato al Meeting CL di Rimini: 'Doveva e dovrebbe essere a Fanano'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona Musicisti

Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona Musicisti

Malore in spiaggia, muore veterinario 48enne di Modena

Malore in spiaggia, muore veterinario 48enne di Modena

Modena, Ruota panoramica fermata dalla Procura. Modenamoremio: 'La sostituiamo'

Modena, Ruota panoramica fermata dalla Procura. Modenamoremio: 'La sostituiamo'

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Accusato di 11 aggressioni e rapine ai danni di anziani: arrestato 38enne

Accusato di 11 aggressioni e rapine ai danni di anziani: arrestato 38enne

Modena, servizi agli infopoint dei musei: altro rinnovo senza gara da un milione a Mediagroup98

Modena, servizi agli infopoint dei musei: altro rinnovo senza gara da un milione a Mediagroup98

Chikungunya a Modena, ancora disinfestazioni: stavolta in via del Mercato

Chikungunya a Modena, ancora disinfestazioni: stavolta in via del Mercato

Modena, temporale nella notte: trenta interventi per rami caduti

Modena, temporale nella notte: trenta interventi per rami caduti