Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazione

Ancora divieti di balneazione in Romagna a causa di valori troppo elevati di Escherichia coli ed Enterococchi.
I divieti temporanei di balneazione, ad oggi 30 agosto, riguardano sette punti di balneazione:
Torre Predera-Brancona-Rimini
Bellariva-Colonnella 1-Rimini
Bellariva-Colonnella 2-Rimini
Rivazzurra-Rodella-Rimini
Miramare-Rio Asse N-Rimini
Riccione-Rio Asse S-Riccione
Cattolica-Viale Fiume-Cattolica.
La mappa aggiornata sui dati balneazione è pubblicata in tempo reale da Arpae a questo link.
Le indagini analitiche di Arpae si effettuano su due parametri microbiologici (Escherichia coli ed Enterococchi intestinali) che determinano l´idoneità dell’acqua alla balneazione. Il superamento dei limiti anche di uno solo dei due parametri determina il divieto temporaneo dell´intera acqua di balneazione. La revoca del divieto si realizza in seguito al prelievo di un campione conforme ai limiti di legge.
