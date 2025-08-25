Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona Musicisti

È tornato a circolare anche a Modena un falso volantino attribuito al Ministero dell’Interno, già noto in passato in altre città. Le segnalazioni, verificate, ci sono arrivate questa mattina da residenti in zona Musicisti, a Modena.

Il messaggio, apparentemente ufficiale, con intestazione del Ministero dell'Interno, invita i “non residenti” a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare al proprio domicilio, annunciando presunti controlli delle autorità. Una strategia che, secondo quanto già denunciato in passato dalle forze dell’ordine, rappresenta un trucco utilizzato dai ladri per entrare nelle case.

Abbiamo girato le segnalazioni alla Questura di Modena, che ci ha confermato che il volantino è un falso. Le forze dell’ordine raccomandano ai cittadini di non aprire a sconosciuti e di segnalare immediatamente ogni situazione sospetta al numero unico di emergenza 112. Questo falso avviso era già comparso nel marzo 2020 e nuovamente negli anni successivi in varie città italiane.

Anche a Modena, dunque, si rinnova l'appello alla massima attenzione, a non seguire le istruzioni indicate e a segnalare l'accaduto alle forze di Polizia.

