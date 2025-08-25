Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona Musicisti

Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona Musicisti

Affisso ai portoni o nelle aree condominiali viene utilizzato da truffatori e ladri per farsi aprire

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

È tornato a circolare anche a Modena un falso volantino attribuito al Ministero dell’Interno, già noto in passato in altre città. Le segnalazioni, verificate, ci sono arrivate questa mattina da residenti in zona Musicisti, a Modena.
Il messaggio, apparentemente ufficiale, con intestazione del Ministero dell'Interno, invita i “non residenti” a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare al proprio domicilio, annunciando presunti controlli delle autorità. Una strategia che, secondo quanto già denunciato in passato dalle forze dell’ordine, rappresenta un trucco utilizzato dai ladri per entrare nelle case.
Abbiamo girato le segnalazioni alla Questura di Modena, che ci ha confermato che il volantino è un falso. Le forze dell’ordine raccomandano ai cittadini di non aprire a sconosciuti e di segnalare immediatamente ogni situazione sospetta al numero unico di emergenza 112. Questo falso avviso era già comparso nel marzo 2020 e nuovamente negli anni successivi in varie città italiane.
Anche a Modena, dunque, si rinnova l'appello alla massima attenzione, a non seguire le istruzioni indicate e a segnalare l'accaduto alle forze di Polizia.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, si parte: questa sera sfida con la Sampdoria

Modena, si parte: questa sera sfida con la Sampdoria

Modena, la Menozzi applaude Reggianini (ex Amo) alla festa Pd: fedeltà alla ditta travalica prudenza

Modena, la Menozzi applaude Reggianini (ex Amo) alla festa Pd: fedeltà alla ditta travalica prudenza

Modena, nuova rissa in via Ganaceto: ubriachi lanciano bottiglie di vetro

Modena, nuova rissa in via Ganaceto: ubriachi lanciano bottiglie di vetro

Modena, piazza Roma senza fontane: da Muzzarelli nessun appalto di manutenzione, a breve il ripristino

Modena, piazza Roma senza fontane: da Muzzarelli nessun appalto di manutenzione, a breve il ripristino

Nello scarico fognario a cielo aperto in via Divisione Acqui ora anche le acque della festa PD

Nello scarico fognario a cielo aperto in via Divisione Acqui ora anche le acque della festa PD

Serie D, amichevole: clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella a Siena

Serie D, amichevole: clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella a Siena

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Malore in spiaggia, muore veterinario 48enne di Modena

Malore in spiaggia, muore veterinario 48enne di Modena

Modena, Ruota panoramica fermata dalla Procura. Modenamoremio: 'La sostituiamo'

Modena, Ruota panoramica fermata dalla Procura. Modenamoremio: 'La sostituiamo'

Caso Amo: 'I controlli hanno vacillato, chi li ha fatti è stato indotto a farli in maniera non corretta dalla dipendente'

Caso Amo: 'I controlli hanno vacillato, chi li ha fatti è stato indotto a farli in maniera non corretta dalla dipendente'

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Violento temporale si abbatte sulla Romagna, danni da Cesenatico a Riccione

Violento temporale si abbatte sulla Romagna, danni da Cesenatico a Riccione

Modena: è morto a 96 anni Franco Guandalini, marito di Raina Kabaivanska

Modena: è morto a 96 anni Franco Guandalini, marito di Raina Kabaivanska

Soccorso su malore a Fanano, Snami: 'La spiegazione dell'Ausl non regge. Con il medico subito oggi potremmo forse raccontare una storia diversa'

Soccorso su malore a Fanano, Snami: 'La spiegazione dell'Ausl non regge. Con il medico subito oggi potremmo forse raccontare una storia diversa'

Turista colpita da malore a Fanano, l'Ausl: 'Il sistema a rete ha funzionato in modo congruo'

Turista colpita da malore a Fanano, l'Ausl: 'Il sistema a rete ha funzionato in modo congruo'