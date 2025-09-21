Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Via Canaletto Sud chiude per la terza volta per lavori sulla filovia e per più di un mese

Via Canaletto Sud chiude per la terza volta per lavori sulla filovia e per più di un mese

Dal giugno 2023 si succedono le chiusure. L'ultima, a giugno, per installare i piloni della nuova filovia. Da lunedì 22 settembre e fino a fine ottobre per l'installazione dei nuovi cavi

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Un cantiere che sembra non avere fine, quello che ha previsto la riqualificazione di via Canaletto sud, con la creazione di nuova piste ciclabili anche sul lato dove ora sorge Esselunga, di nuove pensiline e marciapiedi per il trasporto pubblico, ridisegno dei pochi parcheggi rimasti e la realizzazione di una aiuola spartitraffico tra la rotatoria di viale Gramsci, via Finzi, passando per via del Mercato, dove di rotatoria ne è stata creata una ex novo. Tutto, o quasi, finanziato con fonfi nazionali derivanti dal buon posizionamento ottenuto dal Comune di Modena nel bando periferie, del 2016, con affidamento delle risorse dal 2018. Un cantiere, che prevedendo lo smantellamento e il rifacimento della linea filoviaria ha comportato numerose chiusure er diverse settimane della via. Prima quando i cavi furono smontati, poi quando i pali furono smontati, poi nel giugno scorso, quando i pali furono rimontati, riscavando quelle aiuole appena riempite, e ora per allacciarle ai nuovi cavi. Con un nuovo cantiere che da lunedì 22 settembre porterà al ripetersi a nuovi disagi alla circolazione, già fortemente peggiorata dopo l'apertura e gli innesti con l'area Esselunga, e la scomparsa di fatto di due corsie di marcia, a seguito della realizzazione dell'aiuola centrale una pista ciclopedonale e il parcheggio a raso.
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura

Anche in questo caso per consentire i lavori alla rete filoviaria, si prevede la chiusura totale al traffico. Da lunedì 22 settembre fino a fine ottobre il tratto di strada tra viale Gramsci e via Finzi verrà sarà interessato dalla sospensione della circolazione nel tratto dei lavori, che procederanno per stralci ad avanzamento progressivo lungo la via.Nelle aree interessate dal cantiere sarà inoltre vietata la sosta, ma verrà garantito l’accesso alle attività laterali. Il percorso alternativo suggerito è strada Canaletto sud, via Attiraglio, via Levi Montalcini, via Montessori e strada Canaletto sud.L’intervento di adeguamento della filovia, del valore di 750 mila euro, finanziato per 660 mila euro da risorse del Progetto periferie e per la parte rimanente da risorse residue, è gestito dalla società di trasformazione urbana CambiaMo che attua per conto del Comune il “Progetto periferie. Ri-generazione e innovazione”.I lavori interessano la linea 11, una delle cinque filovie del servizio di trasporto urbano di Modena. I lavori, nel dettaglio, consistono nello smantellamento del tratto di filovia e nella contestuale realizzazione di un nuovo tratto di bifilare, della lunghezza di circa 400 metri, necessario all’instradamento del filobus nella viabilità modificata.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Genocidio a Gaza, le parole di Mezzetti sono sacrosante. Ma la destra tace e la Modena si dissocia

Genocidio a Gaza, le parole di Mezzetti sono sacrosante. Ma la destra tace e la Modena si dissocia

Maria Grazia Modena contro Mezzetti: 'Concione su Gaza, solo bassa strumentalizzazione'

Maria Grazia Modena contro Mezzetti: 'Concione su Gaza, solo bassa strumentalizzazione'

Rogo alla Dsv a Modena, l'azienda: 'Stiamo collaborando per chiarire le cause'

Rogo alla Dsv a Modena, l'azienda: 'Stiamo collaborando per chiarire le cause'

Da Modena a Pontida, la Lega omaggia Kirk e dice no al sostegno militare all'Ucraina

Da Modena a Pontida, la Lega omaggia Kirk e dice no al sostegno militare all'Ucraina

Modena, patto Negrini-Lenzini: agenzia unica per la comunicazione Pd-Fdi. Il Pd ora fa vacillare accordo

Modena, patto Negrini-Lenzini: agenzia unica per la comunicazione Pd-Fdi. Il Pd ora fa vacillare accordo

Modena, Festival Filosofia: il tema del prossimo anno sarà 'caos'

Modena, Festival Filosofia: il tema del prossimo anno sarà 'caos'

Spazio ADV dedicata a Modena Città dei Festival
Articoli più Letti Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazione

Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazione

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Modena, apertura della stagione di caccia: otto multe

Modena, apertura della stagione di caccia: otto multe

Modena, rogo alla Dsv: il Comune invita a tenere chiuse le finestre e spegnere i condizionatori

Modena, rogo alla Dsv: il Comune invita a tenere chiuse le finestre e spegnere i condizionatori

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena per la Palestina: oltre 2.000 in piazza per un presidio nel cuore della città

Modena per la Palestina: oltre 2.000 in piazza per un presidio nel cuore della città