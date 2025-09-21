Maria Grazia Modena contro Mezzetti: 'Concione su Gaza, solo bassa strumentalizzazione'
'Strumentalizzare il Festival della Filosofia, tra l’altro un avvenimento sostenuto almeno in parte dal Comune o dalla Fondazione di Modena, è stata un'offesa'
'Strumentalizzare il Festival della Filosofia, tra l’altro un avvenimento sostenuto almeno in parte dal Comune o dalla Fondazione di Modena, è stata un'offesa'
'Una inopportuna captatio benevolentiae. Al di là della grave tragedia che si sta consumando in quei luoghi, davanti alla quale nessuno può restare indifferente, e al di là delle poche ragioni e dei tanti torti dei contendenti, vi erano altri palcoscenici da calpestare per esprimere la propria opinione politica che, peraltro, i modenesi conoscevano benissimo.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, patto Negrini-Lenzini: agenzia unica per la comunicazione Pd-Fdi. Il Pd ora fa vacillare accordo
'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'
Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli
Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?
Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazioneArticoli Recenti
Meloni cita Berlusconi: 'Sarà sempre l’amore e non l’odio a far muovere quello che facciamo'
Gestione sosta ex Amcm: dal Comune 530mila euro a Modena parcheggi per il 2025 e 2026
Genocidio a Gaza, corteo dei 2mila a Modena: il M5S in prima fila
Giacobazzi (Fi): 'Modena capitale del caos rifiuti'