Maria Grazia Modena contro Mezzetti: 'Concione su Gaza, solo bassa strumentalizzazione'

Maria Grazia Modena contro Mezzetti: 'Concione su Gaza, solo bassa strumentalizzazione'
'Strumentalizzare il Festival della Filosofia, tra l’altro un avvenimento sostenuto almeno in parte dal Comune o dalla Fondazione di Modena, è stata un'offesa'

'Fin dalle prime edizioni il Festival della Filosofia di Modena non ha mai brillato per una autonomia ideologica da quella di sinistra dei suoi ideatori e finanziatori. Bastava leggere i nomi dei relatori dal pensiero uniforme e corretto per esserne convinti. Col passare degli anni un ammorbidimento con scelta anche di qualche relatore diversamente pensante e di difforme orientamento politico fece sperare in una specie di ravvedimento di coscienza a vantaggio di un confronto equilibrato ed onesto fra le diverse scuole filosofiche in grado di stimolare la discussione e il senso critico di coloro che lo seguono anno dopo anno con grande interesse ed aspettative. Lo spettacolo offerto dal sindaco Massimo Mezzetti che, approfittando del palco dove doveva portare i saluti della Città al Festival, si è esibito in una concione politica di parte su Gaza, argomento sicuramente al momento molto accattivante, è stato del tutto inopportuno, una bassa strumentalizzazione, qualcosa di totalmente fuori luogo e fuori contesto'. A dirlo è il consigliere comunale Maria Grazia Modena.
'Una inopportuna captatio benevolentiae. Al di là della grave tragedia che si sta consumando in quei luoghi, davanti alla quale nessuno può restare indifferente, e al di là delle poche ragioni e dei tanti torti dei contendenti, vi erano altri palcoscenici da calpestare per esprimere la propria opinione politica che, peraltro, i modenesi conoscevano benissimo.
Anche perché c’erano più forestieri e stranieri che modenesi. Tanti relatori hanno voluto fare un velato accenno al drammatico tema delle guerre, e a Gaza in particolare, ma strettamente entro il campo del titolo del Festival di quest’anno 'Padeia' un concetto dell'antica Grecia che si riferisce all'educazione e alla formazione completa dell'individuo, non solo in termini di conoscenze accademiche, ma anche di sviluppo morale e culturale. Era considerata fondamentale per la preparazione dei cittadini per partecipare attivamente alla vita pubblica e alla democrazia. Questo approccio educativo mirava a formare non solo la mente, ma anche il corpo e lo spirito, promuovendo valori come la giustizia, la bellezza e l'etica. Strumentalizzare il Festival della Filosofia, tra l’altro un avvenimento sostenuto e finanziato almeno in parte dal Comune o dalla Fondazione di Modena, che troppo spesso funge da banca del Comune, è stata un’offesa, un atto dissacratorio verso la “Cultura” ancora più grave in quanto perpetrato da un ex assessore comunale e regionale alla Cultura verso la quale dovrebbe avere acquisito una sensibilità mista a grande considerazione e rispetto.
Ma tant’è, questo è il livello di interesse che la Cultura trova negli amministratori di questa Città'.
