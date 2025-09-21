Maria Grazia Modena contro Mezzetti: 'Concione su Gaza, solo bassa strumentalizzazione'

'Fin dalle prime edizioni il Festival della Filosofia di Modena non ha mai brillato per una autonomia ideologica da quella di sinistra dei suoi ideatori e finanziatori. Bastava leggere i nomi dei relatori dal pensiero uniforme e corretto per esserne convinti. Col passare degli anni un ammorbidimento con scelta anche di qualche relatore diversamente pensante e di difforme orientamento politico fece sperare in una specie di ravvedimento di coscienza a vantaggio di un confronto equilibrato ed onesto fra le diverse scuole filosofiche in grado di stimolare la discussione e il senso critico di coloro che lo seguono anno dopo anno con grande interesse ed aspettative. Lo spettacolo offerto dal sindaco Massimo Mezzetti che, approfittando del palco dove doveva portare i saluti della Città al Festival, si è esibito in una concione politica di parte su Gaza, argomento sicuramente al momento molto accattivante, è stato del tutto inopportuno, una bassa strumentalizzazione, qualcosa di totalmente fuori luogo e fuori contesto'. A dirlo è il consigliere comunale Maria Grazia Modena.'Una inopportuna captatio benevolentiae. Al di là della grave tragedia che si sta consumando in quei luoghi, davanti alla quale nessuno può restare indifferente, e al di là delle poche ragioni e dei tanti torti dei contendenti, vi erano altri palcoscenici da calpestare per esprimere la propria opinione politica che, peraltro, i modenesi conoscevano benissimo.Anche perché c’erano più forestieri e stranieri che modenesi. Tanti relatori hanno voluto fare un velato accenno al drammatico tema delle guerre, e a Gaza in particolare, ma strettamente entro il campo del titolo del Festival di quest’anno 'Padeia' un concetto dell'antica Grecia che si riferisce all'educazione e alla formazione completa dell'individuo, non solo in termini di conoscenze accademiche, ma anche di sviluppo morale e culturale. Era considerata fondamentale per la preparazione dei cittadini per partecipare attivamente alla vita pubblica e alla democrazia. Questo approccio educativo mirava a formare non solo la mente, ma anche il corpo e lo spirito, promuovendo valori come la giustizia, la bellezza e l'etica. Strumentalizzare il Festival della Filosofia, tra l’altro un avvenimento sostenuto e finanziato almeno in parte dal Comune o dalla Fondazione di Modena, che troppo spesso funge da banca del Comune, è stata un’offesa, un atto dissacratorio verso la “Cultura” ancora più grave in quanto perpetrato da un ex assessore comunale e regionale alla Cultura verso la quale dovrebbe avere acquisito una sensibilità mista a grande considerazione e rispetto.Ma tant’è, questo è il livello di interesse che la Cultura trova negli amministratori di questa Città'.