Modena, rogo alla Dsv: il Comune invita a tenere chiuse le finestre e spegnere i condizionatori
E' ancora in corso l'incendio che ha interessato l'azienda Dsv in via Brigatti, nella zona industriale di Modena
E' ancora in corso l'incendio che ha interessato l'azienda Dsv in via Brigatti, nella zona industriale di Modena
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica
Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano
Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico
Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazioneArticoli Recenti
'A Gaza una simil-soluzione finale, speranza nell'opposizione interna a Israele'
Modena, il sovrintendente della polizia locale Achille Reami vince 75mila euro ad Affari tuoi
Dipartimento di Economia Unimore: Tindara Addabbo nuova direttrice
Voci d’autore, Ernesto Marciante in concerto al Bosco Urbano per Aseop