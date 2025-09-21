Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, rogo alla Dsv: il Comune invita a tenere chiuse le finestre e spegnere i condizionatori

Modena, rogo alla Dsv: il Comune invita a tenere chiuse le finestre e spegnere i condizionatori
Iscriviti al nostro canale YouTube!

E' ancora in corso l'incendio che ha interessato l'azienda Dsv in via Brigatti, nella zona industriale di Modena

1 minuto di lettura
E' domato ma non ancora del tutto spento l'incendio che ha interessato l'azienda Dsv in via Brigatti, nella zona industriale di Modena, accanto alla tangenziale Carducci, tra via Jugoslavia e via Francia. Su indicazione dell'Ausl il Comune di Modena 'invitano tutti gli abitanti nel raggio di 200 metri dall’incendio di tenere le finestre chiuse e di evitare di utilizzare i condizionatori per prevenire l’ingresso di fumi'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Gestione sosta ex Amcm: dal Comune 530mila euro a Modena parcheggi per il 2025 e 2026

Gestione sosta ex Amcm: dal Comune 530mila euro a Modena parcheggi per il 2025 e 2026

Genocidio a Gaza, corteo dei 2mila a Modena: il M5S in prima fila

Genocidio a Gaza, corteo dei 2mila a Modena: il M5S in prima fila

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena dilaga anche a Mantova e raggiunge la vetta della classifica

Modena dilaga anche a Mantova e raggiunge la vetta della classifica

Modena per la Palestina: oltre 2.000 in piazza per un presidio nel cuore della città

Modena per la Palestina: oltre 2.000 in piazza per un presidio nel cuore della città

'Modena, le famiglie solo per i libri di testo hanno speso di media oltre 800 euro'

'Modena, le famiglie solo per i libri di testo hanno speso di media oltre 800 euro'

Spazio ADV dedicata a Modena Città dei Festival
Articoli più Letti Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazione

Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazione

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti 'A Gaza una simil-soluzione finale, speranza nell'opposizione interna a Israele'

'A Gaza una simil-soluzione finale, speranza nell'opposizione interna a Israele'

Modena, il sovrintendente della polizia locale Achille Reami vince 75mila euro ad Affari tuoi

Modena, il sovrintendente della polizia locale Achille Reami vince 75mila euro ad Affari tuoi

Dipartimento di Economia Unimore: Tindara Addabbo nuova direttrice

Dipartimento di Economia Unimore: Tindara Addabbo nuova direttrice

Voci d’autore, Ernesto Marciante in concerto al Bosco Urbano per Aseop

Voci d’autore, Ernesto Marciante in concerto al Bosco Urbano per Aseop