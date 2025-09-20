'Modena, le famiglie solo per i libri di testo hanno speso di media oltre 800 euro'
Udicon: 'E un modenese su cinque già scambia i libri con altri genitori'. Scarsa, stando all’indagine, la conoscenza di eventuali bonus per agevolare l’acquisto
Dal sondaggio emerge prima di tutto come un modenese su tre ha dovuto acquistare i testi sia per un figlio che va alle medie e un altro che va alle superiori, di fatto moltiplicando (o triplicando se in presenza di più figli) le spese già altissime.
In particolare, più di un modenese su cinque che ha figli alle medie ha sborsato una cifra compresa tra i 300 e 400 euro per comprare i libri di testo, stessa cifra pagata da un modenese su tre che ha figli alle superiori. A questa platea si aggiunge un robusto 17% che ha speso di più, tra i 400 e i 500 euro.
Per il 76% dei modenesi il costo dei libri di testo è ulteriormente aumentato rispetto all’anno passato.
E ancora, per un’ampia fetta di partecipanti all’indagine (il 41%), la spesa affrontata per i libri è più alta di quanto possa sostenere il bilancio familiare, con un altro 47% che riesce a gestirne il costo, seppur con notevoli difficoltà.
Non è un caso, secondo il sondaggio Udicon, se il 94% dei modenesi sta pensando seriamente all’acquisto di libri usati il prossimo anno, così come tra l’altro già fatto quest’anno dalla quasi metà dei modenesi (47%) che hanno risposto al sondaggio.
Scarsa, stando all’indagine, la conoscenza di eventuali bonus per agevolare l’acquisto dei libri di testo: solo il 23% dei modenesi, infatti, afferma di conoscerli.
Ancora poco praticata la strada dell’acquisto di libri in formato digitale: il 64% confida di non avere mai valutato questa possibilità, anche se va precisato che un modenese su cinque dichiara l’indisponibilità ad accettarli da parte della scuola frequentata dal proprio figlio.
Tornando al caro-libri, per l’82% dei modenesi gli aumenti di anno in anno possono rivelarsi un ostacolo per un accesso democratico all’istruzione da parte di tutti gli studenti.
In un’ottica di risparmio, secondo il sondaggio una famiglia modenese su cinque, è ricorsa allo scambio di testi con altre famiglie che hanno figli più grandi.
L’indagine Udicon, ha indagato anche le spese per il corredo scolastico per cui il 35% delle famiglie dichiara di avere speso tra i 100 e i 200 euro. Determinante, in questo senso, il riutilizzo dello stesso zaino per più anni, scelta praticata dal 90% dei genitori modenesi.
'Il sondaggio dimostra che la politica dei bonus, anche sui testi scolastici, non funziona in nessun campo perché rischia di non arrivare a tutta la platea degli aventi diritto – dichiara Debora Ferrari, presidente regionale di Udicon -. Il digitale, a partire dall’uso dei libri, potrebbe essere una delle soluzioni, ma è una strada che ha bisogno di investimenti e misure strutturali, anche per abbattere il divario che ancora oggi esiste a livello informatico ed economico'.
