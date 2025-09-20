Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'A Gaza una simil-soluzione finale, speranza nell'opposizione interna a Israele'

'A Gaza una simil-soluzione finale, speranza nell'opposizione interna a Israele'
Incontriamo Massimo Cacciari che anticipa i contenuti della lezione in piazza Grande sul Pais e riflette sui possibili effetti della situazione a Gaza

Al Festival filosofia di Modena dedicato alla Paideia, incontriamo Massimo Cacciari che anticipa i contenuti della lezione in piazza Grande sul Pais e riflette sui possibili effetti del conflitto in atto.


