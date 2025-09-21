Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Da Modena a Pontida, la Lega omaggia Kirk e dice no al sostegno militare all'Ucraina

Da Modena a Pontida, la Lega omaggia Kirk e dice no al sostegno militare all'Ucraina

Giovanni Bertoldi, accompagnato dai segretari provinciale e cittadino Guglielmo Golinelli e Caterina Bedostri

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Una nutrita delegazione modenese ha partecipato al tradizionale raduno del Carroccio a Pontida. A guidare il gruppo modenese è stato il capogruppo in Consiglio comunale a Modena, Giovanni Bertoldi, accompagnato dai segretari provinciale e cittadino Guglielmo Golinelli e Caterina Bedostri. Con loro, tra gli altri, anche l'ex senatore Stefano Corti e l'ex consigliere regionale Stefano Bargi.
'Voglio dedicare un pensiero a colui che è stato colpito come un bersaglio, ucciso a fucilate, che lascia una moglie e due bambini. Kirk, come tutti noi, guardava le persone negli occhi, non c’erano bianchi, neri, o omosessuali o eterosessuali. C’erano uomini e donne, ognuno diverso e unico, protagonista e artefice del proprio destino'. Così il segretario Matteo Salvini dal palco ha chiesto un minuto di applausi in memoria dell’attivista americano Charlie Kirk.
'Chiedo agli amministratori della Lega da domani di depositare in tutti i comuni italiani una mozione per fare vedere come la pensano i partiti in tutti i comuni, che ricordi che l’Italia è contro la guerra e che noi non manderemo mai i nostri figli e i nostri nipoti a combattere a morire in Ucraina - spiega Salvini -. Non siamo in guerra contro nessuno. Tutti ascoltino le parole del Santo Padre, esempio di saggezza e di lungimiranza.
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
Tutti sostengano gli sforzi di pace del presidente Trump. Un chiaro no all’esercito europeo, a un debito europeo per comprare armi, missili e carri armati. Non asseconderemo la voglia di guerra di capetti e mezzi leader europei che parlano di guerra per nascondere i fallimenti a casa loro'.
In Medio Oriente 'l’auspicio di arrivare in futuro a due popoli e due Stati non sarà possibile finché ci saranno i tagliagole islamici di Hamas che tengono in ostaggio i bambini palestinesi e quelli israeliani'.
'Il nostro obiettivo è estendere la flat tax a tutti i lavoratori, cancellare 170 milioni di cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate. Servono soldi? Siccome tutti nei momenti difficili sono chiamati a fare sacrifici, sono sicuro che le banche italiane daranno il loro contributo per aiutare chi non ce la fa. Penso che chiederemo un contributo non alle piccole banche dei territori, ma a quelle grandi banche che hanno fatto più di 500 milioni di utili su interessi e commissioni che chiedono a voi', ha spiegato.
E su Open Arms: 'Ho vissuto quattro anni e mezzo di processo. Non sono bastate 268 pagine di assoluzione e più di 30 udienze. Qualcuno ha deciso di ricominciare.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Nelle prossime settimane sarà la Cassazione a esprimersi sulla mia assoluzione, dovrà ricominciare tutto da capo. Ma io non ho paura, ho fatto il mio dovere, ho rispettato l’articolo 52 della Costituzione italiana: la difesa della patria è sacro dovere di ogni cittadino'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Rogo alla Dsv a Modena, l'azienda: 'Stiamo collaborando per chiarire le cause'

Rogo alla Dsv a Modena, l'azienda: 'Stiamo collaborando per chiarire le cause'

Modena, patto Negrini-Lenzini: agenzia unica per la comunicazione Pd-Fdi. Il Pd ora fa vacillare accordo

Modena, patto Negrini-Lenzini: agenzia unica per la comunicazione Pd-Fdi. Il Pd ora fa vacillare accordo

Modena, Festival Filosofia: il tema del prossimo anno sarà 'caos'

Modena, Festival Filosofia: il tema del prossimo anno sarà 'caos'

Modena, apertura della stagione di caccia: otto multe

Modena, apertura della stagione di caccia: otto multe

Modena, rogo alla Dsv: il Comune invita a tenere chiuse le finestre e spegnere i condizionatori

Modena, rogo alla Dsv: il Comune invita a tenere chiuse le finestre e spegnere i condizionatori

Gestione sosta ex Amcm: dal Comune 530mila euro a Modena parcheggi per il 2025 e 2026

Gestione sosta ex Amcm: dal Comune 530mila euro a Modena parcheggi per il 2025 e 2026

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti 'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli

Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli

Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?

Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?

Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione

Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Meloni cita Berlusconi: 'Sarà sempre l’amore e non l’odio a far muovere quello che facciamo'

Meloni cita Berlusconi: 'Sarà sempre l’amore e non l’odio a far muovere quello che facciamo'

Genocidio a Gaza, corteo dei 2mila a Modena: il M5S in prima fila

Genocidio a Gaza, corteo dei 2mila a Modena: il M5S in prima fila

Giacobazzi (Fi): 'Modena capitale del caos rifiuti'

Giacobazzi (Fi): 'Modena capitale del caos rifiuti'

Pd Modena, la Menozzi resta segretario e convoca 'gruppo di lavoro' per definire il successore

Pd Modena, la Menozzi resta segretario e convoca 'gruppo di lavoro' per definire il successore