Genocidio a Gaza, corteo dei 2mila a Modena: il M5S in prima fila

Lanzi, Bonora, Ascari: 'I cittadini avvertono l’urgenza di alzare la voce contro un’ingiustizia che segna il nostro tempo'

'Il Movimento 5 Stelle ieri era in piazza a Modena, insieme alle associazioni del Coordinamento per la Palestina che hanno promosso la manifestazione, per ribadire la richiesta di fermare il genocidio che Israele sta compiendo contro la popolazione civile di Gaza. Non si tratta più di un conflitto come tanti altri, ma di una catastrofe umanitaria sotto gli occhi del mondo intero, un massacro quotidiano di donne, uomini e bambini verso il quale nessuno può restare indifferente o in silenzio'. Lo dichiarano Gabriele Lanzi, coordinatore regionale M5S Emilia Romagna, Massimo Bonora, coordinatore provinciale M5S Modena, e la deputata Stefania Ascari.
'Come Movimento 5 Stelle abbiamo deciso di destinare un milione di euro, frutto del taglio dei nostri stipendi di parlamentari e consiglieri regionali, ad azioni concrete a sostegno della popolazione palestinese nell’ambito della Global Sumud Flotilla, un’iniziativa internazionale di pace che appoggiamo convintamente e che oggi vede anche il nostro collega e coordinatore regionale Marco Croatti imbarcato sulla nave Morgana. La sua presenza in mare rappresenta l’impegno diretto del Movimento a fianco di chi non vuole girarsi dall’altra parte e a fianco di chi porta solidarietà concreta alle vittime dell’assedio'.
'La piazza di Modena ha visto una partecipazione numerosa e sentita, segno che i cittadini avvertono l’urgenza di alzare la voce contro un’ingiustizia che segna il nostro tempo.
Continueremo a mobilitarci perché la comunità internazionale intervenga per un cessate il fuoco immediato e duraturo, che ponga fine all’assedio e apra la strada a una pace giusta, nel pieno rispetto del diritto internazionale' - chiudono Gabriele Lanzi, Massimo Bonora, Stefania Ascari.
