Genocidio a Gaza, corteo dei 2mila a Modena: il M5S in prima fila
Lanzi, Bonora, Ascari: 'I cittadini avvertono l’urgenza di alzare la voce contro un’ingiustizia che segna il nostro tempo'
'Come Movimento 5 Stelle abbiamo deciso di destinare un milione di euro, frutto del taglio dei nostri stipendi di parlamentari e consiglieri regionali, ad azioni concrete a sostegno della popolazione palestinese nell’ambito della Global Sumud Flotilla, un’iniziativa internazionale di pace che appoggiamo convintamente e che oggi vede anche il nostro collega e coordinatore regionale Marco Croatti imbarcato sulla nave Morgana. La sua presenza in mare rappresenta l’impegno diretto del Movimento a fianco di chi non vuole girarsi dall’altra parte e a fianco di chi porta solidarietà concreta alle vittime dell’assedio'.
'La piazza di Modena ha visto una partecipazione numerosa e sentita, segno che i cittadini avvertono l’urgenza di alzare la voce contro un’ingiustizia che segna il nostro tempo.
