Pd Modena, la Menozzi resta segretario e convoca 'gruppo di lavoro' per definire il successore
'In realtà non si tratta solo di eleggere una persona, ma di costruire di nuovo e insieme un progetto politico e organizzativo per i prossimi anni'
'Il mandato che mi è stato dato dall’assemblea è temporaneo, senza un documento programmatico, ma con un obiettivo preciso: accompagnare il Pd modenese verso un’assemblea che sia un’occasione di confronto, apertura e di rilancio, che decida con quale modalità eleggere il segretario o la segretaria - ha detto Menozzi -. Il nostro Partito ha bisogno di una guida forte, legittimata e capace di unire. Ma in realtà non si tratta solo di eleggere una persona, ma di costruire di nuovo e insieme un progetto politico e organizzativo per i prossimi anni, un progetto che nasca dal confronto nei circoli e nei distretti, dalla raccolta di idee e proposte, dalla capacità di definire priorità chiare.
Il gruppo è composto da un nucleo di coordinamento e dai referenti dei distretti. Il nucleo di coordinamento è composto da Alberto Bellelli, Elisa Bortolazzi, Federica Venturelli, Rossella Caci, Francesca Maletti. I referenti dei distretti sono Diego Lenzini per Modena, Simone Silvestri per l’Area Nord, Giovanni Maestri per le Terre d’Argine, Marcello Mandrioli per l’Unione del Sorbara con la delega di responsabile della Festa, Andrea Ghiaroni per le Terre dei Castelli, Matteo Manni per la Montagna e Giorgio Bonini per il Distretto Ceramico. Gli invitati permanenti: Matteo Silvestri come
segretario dei Giovani Democratici, Patrizia Belloi come portavoce della conferenza delle donne, Valter Reggiani come tesoriere e Susan Baraccani come presidente dell’Assemblea.
La prima riunione del gruppo si terrà venerdì 26 settembre: 'Mentre nel mondo avanzano guerre e derive autoritarie, anche in Italia la situazione economica e sociale ci preoccupa.
