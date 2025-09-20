Pd Modena, la Menozzi resta segretario e convoca 'gruppo di lavoro' per definire il successore

Un gruppo di lavoro che, da inizio ottobre, dialoghi con distretti e città della provincia di Modena al fine di arrivare, entro fine novembre, a produrre un documento per l’Assemblea che sceglierà se eleggere un nuovo segretario oppure se dare avvio a un nuovo percorso congressuale: questo il percorso tracciato dalla segretaria della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena Marika Menozzi, che l’ha annunciato questa mattina nel corso della Direzione provinciale che ha anche approvato pressoché all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2024 e l’accordo con il Pd nazionale a sostegno della situazione economica della Federazione.'Il mandato che mi è stato dato dall’assemblea è temporaneo, senza un documento programmatico, ma con un obiettivo preciso: accompagnare il Pd modenese verso un’assemblea che sia un’occasione di confronto, apertura e di rilancio, che decida con quale modalità eleggere il segretario o la segretaria - ha detto Menozzi -. Il nostro Partito ha bisogno di una guida forte, legittimata e capace di unire. Ma in realtà non si tratta solo di eleggere una persona, ma di costruire di nuovo e insieme un progetto politico e organizzativo per i prossimi anni, un progetto che nasca dal confronto nei circoli e nei distretti, dalla raccolta di idee e proposte, dalla capacità di definire priorità chiare.Occorrono resistenza e coraggio. Resistenza per non cedere alle difficoltà, alle derive autoritarie e populiste che vediamo crescere in Europa e in Italia, alla tentazione dell’individualismo che corrode il tessuto democratico. Coraggio per avere la forza di proporre idee nuove e visioni chiare, anche quando sono difficili da sostenere, e restituire alla nostra Federazione un’identità forte, riconoscibile e credibile, su un mandato programmatico chiaro e soprattutto condiviso da tutti e non da pochi'.Il gruppo è composto da un nucleo di coordinamento e dai referenti dei distretti. Il nucleo di coordinamento è composto da Alberto Bellelli, Elisa Bortolazzi, Federica Venturelli, Rossella Caci, Francesca Maletti. I referenti dei distretti sono Diego Lenzini per Modena, Simone Silvestri per l’Area Nord, Giovanni Maestri per le Terre d’Argine, Marcello Mandrioli per l’Unione del Sorbara con la delega di responsabile della Festa, Andrea Ghiaroni per le Terre dei Castelli, Matteo Manni per la Montagna e Giorgio Bonini per il Distretto Ceramico. Gli invitati permanenti: Matteo Silvestri comesegretario dei Giovani Democratici, Patrizia Belloi come portavoce della conferenza delle donne, Valter Reggiani come tesoriere e Susan Baraccani come presidente dell’Assemblea.La prima riunione del gruppo si terrà venerdì 26 settembre: 'Mentre nel mondo avanzano guerre e derive autoritarie, anche in Italia la situazione economica e sociale ci preoccupa.Le parole del ministro Giorgetti a Cernobbio hanno riportato tutti alla realtà: le promesse irrealizzabili di Salvini su fisco e pensioni si scontrano con un quadro fatto di conti pubblici in difficoltà, pressione fiscale ai massimi degli ultimi cinque anni, tagli alla sanità e all’istruzione che ci pongono ben al di sotto degli altri grandi Paesi europei. La legge di bilancio 2025 taglia drasticamente anche le politiche industriali, e senza il PNRR saremmo già in recessione. Dalle feste sui nostri territori, alle nostre amministrazioni, dai banchi della regione al parlamento, il nostro compito è lo stesso: difendere la democrazia, costruire comunità, scegliere sempre la pace'.