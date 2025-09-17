Era alla guida con una concentrazione di alcol etilico nel sangue di 2,43 grammi per litro quando, domenica sera verso le 19 in viale Storchi, si è scontrato con un’auto che arrivava da Largo Biagi.
Protagonista il conducente di una Toyota proveniente da via Emilia Ovest che, nell’immettersi in viale Storchi da via Bacchini, ha impattato contro un’Alfa Romeo condotta da un uomo cinquantenne residente a Modena. Quest’ultimo, negativo all’alcoltest, a seguito delle ferite riportate è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Baggiovara.
Sottoposto all’alcoltest dagli agenti della Polizia locale giunti sul posto per i rilievi dell’incidente, il ventenne alla guida della Toyota è risultato invece positivo con un tasso alcolemico ben quattro volte oltre la soglia prevista per legge (che sarebbe 0,5 g/l; 0,0 per i neopatentati e i conducenti professionali). Nei suoi confronti sono pertanto scattate le denunce previste per guida in stato di ebbrezza. Lievemente ferito a causa dello scontro, è stato portato anche lui all’ospedale di Baggiovara.
Modena, schianto in viale Storchi: aveva un tasso di alcol 4 volte oltre il limite
Protagonista il conducente di una Toyota proveniente da via Emilia Ovest che, nell’immettersi in viale Storchi, ha impattato contro un’Alfa Romeo
Era alla guida con una concentrazione di alcol etilico nel sangue di 2,43 grammi per litro quando, domenica sera verso le 19 in viale Storchi, si è scontrato con un’auto che arrivava da Largo Biagi.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, stessa società di comunicazione per Fdi e Pd: ecco le 3 aziende indicate dal Comune tra cui scegliere
Deceduta la donna colta da malore e soccorsa a Fanano: sull'emergenza cresce il timore
Orrore a Modena, coppia sorprende ladro: ivoriano li prende a bastonate e li manda all'ospedale
Modena, azienda trasporti: omesso versamento Iva per 1,3 milioni
Modena, schianto in via Emilia ovest: gravissimo pedone 38enneArticoli Recenti
Reggio Emilia, fermato con il taser: il 42enne Claudio Citro muore in ospedale
Spaccio a Modena, daspo urbano per un nigeriano di 35 anni
Fiorano, tre rapine violente in strada: arrestati due nordafricani senza fissa dimora
Bologna, auto rubata si schianta dopo un inseguimento della polizia: morto 18enne