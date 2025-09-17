Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, schianto in viale Storchi: aveva un tasso di alcol 4 volte oltre il limite

Protagonista il conducente di una Toyota proveniente da via Emilia Ovest che, nell’immettersi in viale Storchi, ha impattato contro un’Alfa Romeo

Era alla guida con una concentrazione di alcol etilico nel sangue di 2,43 grammi per litro quando, domenica sera verso le 19 in viale Storchi, si è scontrato con un’auto che arrivava da Largo Biagi.
Protagonista il conducente di una Toyota proveniente da via Emilia Ovest che, nell’immettersi in viale Storchi da via Bacchini, ha impattato contro un’Alfa Romeo condotta da un uomo cinquantenne residente a Modena. Quest’ultimo, negativo all’alcoltest, a seguito delle ferite riportate è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Baggiovara.
Sottoposto all’alcoltest dagli agenti della Polizia locale giunti sul posto per i rilievi dell’incidente, il ventenne alla guida della Toyota è risultato invece positivo con un tasso alcolemico ben quattro volte oltre la soglia prevista per legge (che sarebbe 0,5 g/l; 0,0 per i neopatentati e i conducenti professionali). Nei suoi confronti sono pertanto scattate le denunce previste per guida in stato di ebbrezza. Lievemente ferito a causa dello scontro, è stato portato anche lui all’ospedale di Baggiovara.

