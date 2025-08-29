Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, schianto in via Emilia ovest: gravissimo pedone 38enne

Modena, schianto in via Emilia ovest: gravissimo pedone 38enne

A quanto pare il 38enne è stato investito dal mezzo pesante mentre attraversava la strada

1 minuto di lettura
Grave incidente in via Emilia ovest questa sera alle 20 nei pressi del GrandEmilia. Coinvolto un tir ed un pedone 38enne. A quanto pare il 38enne è stato investito dal mezzo pesante mentre attraversava la strada. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale civile di Baggiovara in condizioni gravissime. Sul posto la polizia locale per i rilievi.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, servizi agli infopoint dei musei: altro rinnovo senza gara da un milione a Mediagroup98

Modena, servizi agli infopoint dei musei: altro rinnovo senza gara da un milione a Mediagroup98

'Corte dei conti affonda Medolla, Amo non è da meno: bilanci mancanti, incarichi diretti e trasparenza a pezzi'

'Corte dei conti affonda Medolla, Amo non è da meno: bilanci mancanti, incarichi diretti e trasparenza a pezzi'

Chikungunya a Modena, ancora disinfestazioni: stavolta in via del Mercato

Chikungunya a Modena, ancora disinfestazioni: stavolta in via del Mercato

Modena, piazza Riccò: cantiere in completo abbandono

Modena, piazza Riccò: cantiere in completo abbandono

Modena, temporale nella notte: trenta interventi per rami caduti

Modena, temporale nella notte: trenta interventi per rami caduti

Modena, dal primo settembre attivi tre nuovi photored

Modena, dal primo settembre attivi tre nuovi photored

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Deceduta la donna colta da malore e soccorsa a Fanano: sull'emergenza cresce il timore

Deceduta la donna colta da malore e soccorsa a Fanano: sull'emergenza cresce il timore

Orrore a Modena, coppia sorprende ladro: ivoriano li prende a bastonate e li manda all'ospedale

Orrore a Modena, coppia sorprende ladro: ivoriano li prende a bastonate e li manda all'ospedale

Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasiliano

Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasiliano

Giallo a Modena: trovato morto in casa lo psicoterapeuta Raffaele Marangio, non si esclude l'omicidio

Giallo a Modena: trovato morto in casa lo psicoterapeuta Raffaele Marangio, non si esclude l'omicidio

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Aggredisce gli operatori del Pronto Soccorso: 19enne denunciato a piede libero

Aggredisce gli operatori del Pronto Soccorso: 19enne denunciato a piede libero

Modena, false piattaforme trading online: anziana truffata per 974mila euro

Modena, false piattaforme trading online: anziana truffata per 974mila euro

Modena, azienda trasporti: omesso versamento Iva per 1,3 milioni

Modena, azienda trasporti: omesso versamento Iva per 1,3 milioni

Aggredisce e rapina tre persone in 24 ore: arrestato 25enne tunisino

Aggredisce e rapina tre persone in 24 ore: arrestato 25enne tunisino