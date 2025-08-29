Modena, schianto in via Emilia ovest: gravissimo pedone 38enne
A quanto pare il 38enne è stato investito dal mezzo pesante mentre attraversava la strada
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Corte dei conti affonda Medolla, Amo non è da meno: bilanci mancanti, incarichi diretti e trasparenza a pezzi'
Deceduta la donna colta da malore e soccorsa a Fanano: sull'emergenza cresce il timore
Orrore a Modena, coppia sorprende ladro: ivoriano li prende a bastonate e li manda all'ospedale
Tentato stupro sul percorso Sole a Vignola, arrestato 29enne brasiliano
Giallo a Modena: trovato morto in casa lo psicoterapeuta Raffaele Marangio, non si esclude l'omicidioArticoli Recenti
Aggredisce gli operatori del Pronto Soccorso: 19enne denunciato a piede libero
Modena, false piattaforme trading online: anziana truffata per 974mila euro
Modena, azienda trasporti: omesso versamento Iva per 1,3 milioni
Aggredisce e rapina tre persone in 24 ore: arrestato 25enne tunisino