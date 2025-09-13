Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Spaccio a Modena, daspo urbano per un nigeriano di 35 anni

'Divieto di accedere e stazionare nell’area adiacente ai parchi XXII Aprile e dell’Attiraglio per la durata di 5 anni'

Il Questore di Modena Lucio Pennella ha adottato un Daspo urbano nei confronti di un nigeriano di 35 anni. L’uomo era stato controllato lo scorso 6 agosto intorno alle 3 nei pressi del Parco XXII Aprile da una pattuglia dell’Arma, nel corso di un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Il 35enne era stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio in quanto trovato in possesso di 15 dosi di marijuana pronte per la cessione per un peso complessivo di circa 30 grammi, oltre a 600 euro in banconote di piccolo taglio.
L’uomo riporta numerose condanne per reati in materia di stupefacenti, armi e resistenza a Pubblico Ufficiale. 'Per i fatti commessi, peraltro, in un luogo pubblico frequentato da famiglie con minori e nelle immediate vicinanze di plessi scolatici e in considerazione della sua pericolosità sociale, il Questore ha pertanto disposto nei confronti del 35enne - all’esito di una accurata istruttoria della Divisione Anticrimine - il divieto di accedere e stazionare nell’area adiacente ai parchi XXII Aprile e dell’Attiraglio per la durata di 5 anni'.

In migliaia al Parco Ferrari per Mutina Boica

Divisione Acqui, Modena ricorda i 152 cittadini uccisi dai nazisti

Scandalo Amo, le 10 domande ai nuovi vertici della Agenzia che attendono una risposta

Modena ospita il Bari, le statistiche fanno sperare i Gialli

Pd Modena, il segretario 'ripiego' ora è in pole per evitare il cambiamento di un congresso vero

Modena, bus in via Ragazzi 99: Bosi e Guerzoni insistono ma è in gioco la sicurezza dei cittadini

Orrore a Modena, coppia sorprende ladro: ivoriano li prende a bastonate e li manda all'ospedale

Modena, azienda trasporti: omesso versamento Iva per 1,3 milioni

Modena, schianto in via Emilia ovest: gravissimo pedone 38enne

Bologna, auto rubata si schianta dopo un inseguimento della polizia: morto 18enne

Modena, vendeva cosmetici nocivi per la salute: denunciato

Nas nella Bassa modenese, sanzionato bar-gelateria e pizzeria

