Il Questore di Modena Lucio Pennella ha adottato un Daspo urbano nei confronti di un nigeriano di 35 anni. L’uomo era stato controllato lo scorso 6 agosto intorno alle 3 nei pressi del Parco XXII Aprile da una pattuglia dell’Arma, nel corso di un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Il 35enne era stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio in quanto trovato in possesso di 15 dosi di marijuana pronte per la cessione per un peso complessivo di circa 30 grammi, oltre a 600 euro in banconote di piccolo taglio.
L’uomo riporta numerose condanne per reati in materia di stupefacenti, armi e resistenza a Pubblico Ufficiale. 'Per i fatti commessi, peraltro, in un luogo pubblico frequentato da famiglie con minori e nelle immediate vicinanze di plessi scolatici e in considerazione della sua pericolosità sociale, il Questore ha pertanto disposto nei confronti del 35enne - all’esito di una accurata istruttoria della Divisione Anticrimine - il divieto di accedere e stazionare nell’area adiacente ai parchi XXII Aprile e dell’Attiraglio per la durata di 5 anni'.
Spaccio a Modena, daspo urbano per un nigeriano di 35 anni
'Divieto di accedere e stazionare nell’area adiacente ai parchi XXII Aprile e dell’Attiraglio per la durata di 5 anni'
