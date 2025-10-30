Il movimento Modena Civica annuncia l’ingresso di Antonella Bernardo, in arrivo dal Partito Democratico, e il ritorno di Antonio Dell’Erario.
‘Due persone con percorsi diversi ma unite dallo stesso spirito civico: quello di mettersi al servizio della comunità, con un approccio pragmatico e lontano dalle logiche ideologiche – afferma Rosario Maragò, presidente di Modena Civica –. Sono persone radicate nella città, con esperienze significative e sensibilità autentica verso i problemi quotidiani dei modenesi. Il loro ingresso è un segnale di fiducia verso un progetto civico che cresce perché è aperto, libero e vicino ai cittadini’.
‘La loro presenza rafforza il gruppo e le nostre attività nei quartieri – sottolinea Katia Parisi, capogruppo in Consiglio comunale –. Antonella e Antonio porteranno contributi concreti su temi chiave: servizi alle famiglie, partecipazione, sostegno alle fasce fragili e semplificazione amministrativa. Modena Civica continuerà ad essere la voce dei cittadini dentro le istituzioni’.
‘Questo è il civismo che mi convince – aggiunge Vincenzo Paldino, consigliere regionale (Civici con De Pascale Presidente) –. Persone competenti, con storie diverse, che scelgono di impegnarsi per la comunità. Benvenuta Antonella, bentornato Antonio. Insieme rafforziamo quel ponte tra territori e istituzioni che serve a trasformare i problemi quotidiani in soluzioni concrete e veloci’.
Modena Civica si rafforza: entrano Antonella Bernardo e Antonio Dell’Erario
Soddisfazione del presidente Rosario Maragò, della capogruppo Katia Parisi e del consigliere regionale Vincenzo Paldino
