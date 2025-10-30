Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena Civica si rafforza: entrano Antonella Bernardo e Antonio Dell’Erario

Modena Civica si rafforza: entrano Antonella Bernardo e Antonio Dell’Erario

Soddisfazione del presidente Rosario Maragò, della capogruppo Katia Parisi e del consigliere regionale Vincenzo Paldino

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo

Il movimento Modena Civica annuncia l’ingresso di Antonella Bernardo, in arrivo dal Partito Democratico, e il ritorno di Antonio Dell’Erario.
‘Due persone con percorsi diversi ma unite dallo stesso spirito civico: quello di mettersi al servizio della comunità, con un approccio pragmatico e lontano dalle logiche ideologiche – afferma Rosario Maragò, presidente di Modena Civica –. Sono persone radicate nella città, con esperienze significative e sensibilità autentica verso i problemi quotidiani dei modenesi. Il loro ingresso è un segnale di fiducia verso un progetto civico che cresce perché è aperto, libero e vicino ai cittadini’.

‘La loro presenza rafforza il gruppo e le nostre attività nei quartieri – sottolinea Katia Parisi, capogruppo in Consiglio comunale –. Antonella e Antonio porteranno contributi concreti su temi chiave: servizi alle famiglie, partecipazione, sostegno alle fasce fragili e semplificazione amministrativa. Modena Civica continuerà ad essere la voce dei cittadini dentro le istituzioni’.
‘Questo è il civismo che mi convince – aggiunge Vincenzo Paldino, consigliere regionale (Civici con De Pascale Presidente) –. Persone competenti, con storie diverse, che scelgono di impegnarsi per la comunità. Benvenuta Antonella, bentornato Antonio. Insieme rafforziamo quel ponte tra territori e istituzioni che serve a trasformare i problemi quotidiani in soluzioni concrete e veloci’.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Anna Cisint a Sassuolo e Castelfranco: 'Le moschee irregolari vanno chiuse, i sindaci facciano rispettare la legge'

Anna Cisint a Sassuolo e Castelfranco: 'Le moschee irregolari vanno chiuse, i sindaci facciano rispettare la legge'

Finale Emilia, Forza Italia denuncia: a 13 anni dal sisma ricostruzione pubblica al palo

Finale Emilia, Forza Italia denuncia: a 13 anni dal sisma ricostruzione pubblica al palo

Il caso di Ciao Comunicazione e i rapporti con Stefano Bonaccini

Il caso di Ciao Comunicazione e i rapporti con Stefano Bonaccini

Forza Italia Provincia Modena, nasce la 'Giunta degli esperti': Gidari vicesegretario

Forza Italia Provincia Modena, nasce la 'Giunta degli esperti': Gidari vicesegretario