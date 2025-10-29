Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne

Tragedia oggi alle 14.30 in piazza don Giuseppe Zucchi a Cavezzo.

Una Lancia Y con alla guida un uomo di 43 anni si è schiantata contro un palazzo dopo essere entrata nella piazza a forte velocità. Il conducente è morto sul colpo.

Sul posto vigili del fuoco e il personale sanitario che non ha potuto far altro che constatare il decesso del conducente. Polizia locale e carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.



