Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne

Una Lancia Y con alla guida un uomo di 43 anni si è schiantata contro un palazzo

Tragedia oggi alle 14.30 in piazza don Giuseppe Zucchi a Cavezzo.
Una Lancia Y con alla guida un uomo di 43 anni si è schiantata contro un palazzo dopo essere entrata nella piazza a forte velocità. Il conducente è morto sul colpo.
Sul posto vigili del fuoco e il personale sanitario che non ha potuto far altro che constatare il decesso del conducente. Polizia locale e carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.
