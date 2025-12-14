Questa notte, poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco del distaccamento di Pavullo sono intervenuti per un incidente stradale presso la Statale di Riolunato dopo la galleria di Strettara a Montecreto direzione Pievepelago. L'autovettura con a bordo due occupanti, nell'uscire di strada, durante l'urto si è incendiata. Fortunatamente i due occupanti sono riusciti ad uscire autonomamente, e la squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per lo spegnimento e messa in sicurezza del luogo, supportato dai volontari del distaccamento di Pievepelago. Sul posto presenti il personale sanitario del 118 per le cure dei due occupanti e carabinieri.
Montecreto, auto esce di strada e si incendia: salvi i due occupanti
L'incidente sulla Statale di Riolunato dopo la galleria di Strettara direzione Pievepelago
