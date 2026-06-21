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Tragedia in autostrada, il camion si ribalta: muore autista 36enne di Modena

Tragedia in autostrada, il camion si ribalta: muore autista 36enne di Modena

Il camion stava trasportando carcasse di animale e a quanto pare ha impattato contro il new jersey ribaltandosi sul fianco sinistro

1 minuto di lettura

Tragedia sulla A1 nella notte. Un autista 36enne residente in provincia di Modena è morto in un incidente avvenuto intorno alle 3 di oggi quando il suo camion si è ribaltato tra Sasso Marconi nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. Il camion stava trasportando carcasse di animale e a quanto pare ha impattato contro il new jersey ribaltandosi sul fianco sinistro. Inutile il tempestivo intervento dei sanitari del 118: l'uomo è morto sul colpo.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area dello scontro. L'autostrada è stata chiusa nel tratto interessato e riaperta alle 8.15.

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