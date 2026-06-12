Rapina sventata a Sassuolo: gli arrestati sono tre campani di 42, 63 e 67 anni

Sono tre uomini originari della Campania, rispettivamente di 42, 63 e 67 anni, tutti gravati da precedenti penali, i componenti della banda arrestati questa mattina dai carabinieri durante una rapina alla filiale Mps di Sassuolo. Uno di loro risulta, in passato, essere stato domiciliato nel Comune di Marano sul Panaro. E' stato il sistema di allarme installato presso la filiale del Monte dei Paschi di Siena di Sassuolo in via Manin 5 a segnalare la presenza di intrusi all'interno dell'istituto di credito.

Ricevuta la segnalazione dall'istituto di vigilanza, che gestisce gli impianti di sicurezza della banca, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Sassuolo ha inviato sul posto tre autoradio con personale operativo equipaggiato con giubbotti antiproiettile ed armamento d'ordinanza.

Determinante si è rivelata la prontezza di intervento della prima pattuglia dell'Aliquota Radiomobile, giunta sul posto nell'arco di pochissimi secondi dalla segnalazione. I militari hanno immediatamente individuato i tre uomini all'interno, procedendo alla loro rapida immobilizzazione ed al successivo arresto prima che il piano delittuoso potesse essere portato a compimento.

Gli arrestati erano completamente travisati mediante l'utilizzo di maschere integrali in lattice, inoltre avevano le mani integralmente cosparse e ricoperte di colla istantanea a base cianoacrilica, verosimilmente nel tentativo di camuffare le impronte papillari.

All’interno dell’istituto di credito erano presenti 10 impiegati e 14 clienti, tutti rimasti illesi: i carabinieri hanno immobilizzato ed arrestato i tre rapinatori. Sono tuttora in corso le indagini.