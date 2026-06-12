Sassuolo, rapina in banca: i carabinieri arrestano i tre banditi

Rapina sventata questa mattina intorno alle 11 a Sassuolo. Una banda di tre persone a volto coperto da maschere di carnevale, ha tentato infatti di rapinare la filiale bancaria della Monte dei Paschi di Siena in via Manin. I carabinieri, giunti sul posto, sono riusciti a fermare i criminali al momento della fuga.

'Voglio esprimere il mio più profondo ringraziamento, a nome di tutta l'Amministrazione comunale e della cittadinanza di Sassuolo, ai carabinieri della nostra Stazione locale per la straordinaria operazione condotta questa mattina”. Con queste parole il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini ringrazia i carabinieri.

'Il tentato colpo alla filiale della Monte dei Paschi di Siena si è risolto nel migliore dei modi grazie all'immediatezza, alla freddezza e alla grandissima professionalità dei militari dell'Arma – prosegue il sindaco - intervenire in pochi minuti e bloccare tre malviventi durante la fuga è una grande dimostrazione di un controllo del territorio vigile e reattivo. L'episodio di oggi si inserisce in una settimana con diverse denunce e segnalazioni di spaccate e furti in attività e negozi a Sassuolo, episodi che feriscono la città e chiedono di mantenere da parte di tutti una grande attenzione, presenza e presidio per la sicurezza della nostra comunità'.