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Paura in Buon Pastore: auto sfonda vetrina di un negozio, nessun ferito

Paura in Buon Pastore: auto sfonda vetrina di un negozio, nessun ferito

A pochi metri da una affollata gelateria. Alla guida dell'auto una donna in fase di parcheggio

1 minuto di lettura

Un pomeriggio che poteva trasformarsi in tragedia si è concluso con un grande spavento e ingenti danni materiali, ma senza feriti. Intorno alle 18 di oggi, in via Buon Pastore a Modena, un’auto, una Mini, guidata da una donna, è piombata contro la vetrina del negozio Audionova, specializzato in apparecchi acustici, dopo una manovra di parcheggio finita fuori controllo.

 

Secondo le prime ricostruzioni, la conducente stava effettuando una normale manovra di parcheggio quando, per cause ancora da chiarire, l’auto avrebbe improvvisamente accelerato con la marcia inserita. Il veicolo ha prima travolto e divelto un palo della segnaletica stradale, poi ha proseguito la corsa finendo direttamente contro la vetrina del negozio.
La forza dell’impatto ha completamente sfondato il vetro, proiettando detriti all’interno dell’esercizio commerciale.

 

La vetrina colpita è quella del punto vendita Audionova, situato accanto a una gelateria molto frequentata. Proprio in quei minuti diversi clienti si trovavano sia all’interno sia nell’area esterna del locale: un dettaglio che rende ancora più evidente quanto l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.
Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto. I danni, seppur ingenti, riguardano esclusivamente la vetrina e l’automobile.

 

Foto: Vivo Modena

 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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