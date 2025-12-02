Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Incidente mortale, intorno alle 8 di questa mattina, a Molinella nel Bolognese. In base a una prima ricostruzione dei carabinieri, in via Romagne, in curva all'altezza del depuratore, un autoarticolato Mercedes diretto a Medicina che trasportava, a pieno carico bitume, guidato da un uomo di 38 anni, per cause da accertare ha sbandato: perso il controllo, il mezzo pesante si è ribaltato finendo contro una Toyota Yaris, diretta a Minerbio, condotta da una donna di 58 anni, Susanna Zuffoli, residente ad Argenta, nel Ferrarese.

Il rimorchio ha schiacciato la vettura, per la donna non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. I militari della compagnia di Molinella, allertati da 118 e vigili del fuoco, hanno eseguito i rilievi, il conducente del mezzo pesante è stato sottoposto a tutti gli accertamenti di rito.

Susanna Zuffoli stava passando per Molinella per andare al lavoro a Minerbio.

Foto Bruno Bernardi, sindaco Molinella