Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Il rimorchio ha schiacciato la vettura, per la donna non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo

1 minuto di lettura

Incidente mortale, intorno alle 8 di questa mattina, a Molinella nel Bolognese. In base a una prima ricostruzione dei carabinieri, in via Romagne, in curva all'altezza del depuratore, un autoarticolato Mercedes diretto a Medicina che trasportava, a pieno carico bitume, guidato da un uomo di 38 anni, per cause da accertare ha sbandato: perso il controllo, il mezzo pesante si è ribaltato finendo contro una Toyota Yaris, diretta a Minerbio, condotta da una donna di 58 anni, Susanna Zuffoli, residente ad Argenta, nel Ferrarese.

Il rimorchio ha schiacciato la vettura, per la donna non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. I militari della compagnia di Molinella, allertati da 118 e vigili del fuoco, hanno eseguito i rilievi, il conducente del mezzo pesante è stato sottoposto a tutti gli accertamenti di rito.

Susanna Zuffoli stava passando per Molinella per andare al lavoro a Minerbio.

Foto Bruno Bernardi, sindaco Molinella

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Esce di strada sulla Panaria Bassa, timore per serbatoio GPL

Esce di strada sulla Panaria Bassa, timore per serbatoio GPL

Esce di strada: conducente ferito estratto dai Vigili del Fuoco

Esce di strada: conducente ferito estratto dai Vigili del Fuoco

Grave incidente a Cognento: motociclista 19enne in terapia intensiva

Grave incidente a Cognento: motociclista 19enne in terapia intensiva

Schianto all'alba a Nonantola: ferito estratto dall'auto dai Vigili del Fuoco

Schianto all'alba a Nonantola: ferito estratto dall'auto dai Vigili del Fuoco

Incidente Magreta: due feriti estratti dai Vigili del Fuoco

Incidente Magreta: due feriti estratti dai Vigili del Fuoco

Castelfranco: camion esce di strada e si ribalta, via Emilia in tilt

Castelfranco: camion esce di strada e si ribalta, via Emilia in tilt

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Modena, schianto in tangenziale: tre auto coinvolte, quattro feriti

Modena, schianto in tangenziale: tre auto coinvolte, quattro feriti

La Finanza scopre maxi frode sul superbonus 110%: sequestro da 9 milioni

La Finanza scopre maxi frode sul superbonus 110%: sequestro da 9 milioni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Carpi, due pakistani e un senegalese arrestati per aggressione

Carpi, due pakistani e un senegalese arrestati per aggressione

Mirandola, controllato dopo il furto offre soldi agli agenti, arrestato

Mirandola, controllato dopo il furto offre soldi agli agenti, arrestato

Scomparsa di Salvatore Legari, Alex Oliva sarà processato

Scomparsa di Salvatore Legari, Alex Oliva sarà processato

Stazione di Modena, arrestato noto spacciatore nigeriano

Stazione di Modena, arrestato noto spacciatore nigeriano