Zona Tempio, arrestato albanese 30enne per furto

Oggi i carabinieri hanno fermato in in via Nicolò Dell’Abate in zona Tempio a Modena albanese, di 30 anni, che, alla vista della pattuglia, ha tentato di nascondersi tra alcune autovettura parcheggiate. La prontezza dei militari ha permesso loro di bloccarlo. Le conseguenti operazioni di identificazione hanno consentito di accertare che si trattava di un uomo su cui pendeva un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere per un furto commesso, lo scorso ottobre, a Modena.

Inoltre, i Carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità dello straniero un coltello, con lama lunga 15 centimetri circa, ed alcuni effetti personali, risultati oggetto di furto: per questi motivi, l’albanese è stato denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere, per poi essere condotto all’interno della casa circondariale di Modena.