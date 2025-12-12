Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Zona Tempio, arrestato albanese 30enne per furto

Zona Tempio, arrestato albanese 30enne per furto

Alla vista della pattuglia, ha tentato di nascondersi tra alcune autovettura parcheggiate

1 minuto di lettura

Oggi i carabinieri hanno fermato in in via Nicolò Dell’Abate in zona Tempio a Modena albanese, di 30 anni, che, alla vista della pattuglia, ha tentato di nascondersi tra alcune autovettura parcheggiate. La prontezza dei militari ha permesso loro di bloccarlo. Le conseguenti operazioni di identificazione hanno consentito di accertare che si trattava di un uomo su cui pendeva un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere per un furto commesso, lo scorso ottobre, a Modena.

Inoltre, i Carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità dello straniero un coltello, con lama lunga 15 centimetri circa, ed alcuni effetti personali, risultati oggetto di furto: per questi motivi, l’albanese è stato denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere, per poi essere condotto all’interno della casa circondariale di Modena.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Amo annuncia: 'Il tribunale ha deciso, l'ex dipendente dovrà restituire l'88% dell'ammanco'

Amo annuncia: 'Il tribunale ha deciso, l'ex dipendente dovrà restituire l'88% dell'ammanco'

Modena, la Cgil attacca: 'Coop Domus Assistenza ostacola lo sciopero'

Modena, la Cgil attacca: 'Coop Domus Assistenza ostacola lo sciopero'

Modena, movida durante le Feste: negozi di vicinato chiusi dopo le 20 e stop alla musica dopo mezzonotte

Modena, movida durante le Feste: negozi di vicinato chiusi dopo le 20 e stop alla musica dopo mezzonotte

Modena, sciopero Cgil: scuola, salari, pensioni e no al riarmo

Modena, sciopero Cgil: scuola, salari, pensioni e no al riarmo

Modena, lutto nel mondo dell'arte: è morto a 89 anni il fotografo Franco Vaccari

Modena, lutto nel mondo dell'arte: è morto a 89 anni il fotografo Franco Vaccari

Natale a Modena, lo storico presepe ritrovato allestito in Comune

Natale a Modena, lo storico presepe ritrovato allestito in Comune

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Coppia di anziani e cane travolti e rimasti incastrati sotto l'auto: gravi all'ospedale, caos in Largo Garibaldi

Coppia di anziani e cane travolti e rimasti incastrati sotto l'auto: gravi all'ospedale, caos in Largo Garibaldi

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Carpi, identificati tre rumeni con precedenti per truffa

Carpi, identificati tre rumeni con precedenti per truffa

Carpi, rissa in strada tra minorenni: denunciato pakistano 16enne, girava con un coltello

Carpi, rissa in strada tra minorenni: denunciato pakistano 16enne, girava con un coltello

Modena: controlli nella zona Tempio, arrestati un tunisino e un ghanese

Modena: controlli nella zona Tempio, arrestati un tunisino e un ghanese

Bimbo morto al nido comunale di Parma: tre educatrici indagate

Bimbo morto al nido comunale di Parma: tre educatrici indagate