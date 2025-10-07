Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Non si conoscono ancora i dettagli del fatto e i nomi delle vittime, ma il bilancio è tragico. Alle 16:30 di oggi in un appartamento posto in uno degli antichi palazzi del centro storico di Castelfranco Emilia, in via Saietti 8 un uomo al termine di una lite avrebbe ucciso la propria moglie per poi gettarsi della dalla finestra posto al secondo piano e uccidendosi.

Un urlo e un tonfo sull'asfalto ha scosso le tante persone che in quel momento stavano transitando anche sotto al portico dove in quel punto ha sede anche uno dei bar principali della città.

Il tragico epilogo sarebbe stato anticipato da urla udite a distanza.

Sul posto per i rilievi di legge i Carabinieri.



Notizia in aggiornamento