Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Esce dal centro rimpatri di Roma, fermato a Modena su una bici rubata

Esce dal centro rimpatri di Roma, fermato a Modena su una bici rubata

Uno straniero irregolare, già noto alle forze dell'ordine, individuato dagli stessi Carabinieri che il 4 novembre scorso lo avevano 'accompagnato' al CPR di Ponte Galliera. Anziché essere rimpatriato, era uscito dopo due giorni richiedendo una protezione internazionale

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Udicon

In via Paolo Ferrari, un uomo di origine straniera, già noto alle Forze dell’Ordine alla vista della pattuglia dei Carabinieri aveva tentato di nascondersi tra le autovetture parcheggiate, allo scopo di eludere il controllo.
I militari hanno quindi invertito la marcia e lo hanno raggiunto, trovandolo in sella a una mountain bike gialla, di ingente valore economico, risultata oggetto di furto, denunciato il 27 febbraio 2025.
Le successive procedure di foto segnalamento hanno confermato che l’uomo era irregolare sul territorio nazionale, già censito per reati di diversa natura e violazioni della normativa sull’immigrazione.

Dagli accertamenti è risultato che l'uomo era già stato accompagnato dai Carabinieri, il 4 novembre scorso, presso il C.P.R. di Roma Ponte Galeria, da cui era stato dimesso dopo due giorni poiché aveva avanzato una richiesta di protezione internazionale.

I Carabinieri hanno restituito la bicicletta al legittimo proprietario e notificato allo straniero un invito a presentarsi presso gli uffici della Questura, per gli adempimenti di legge relativi alla sua posizione sul territorio nazionale.


Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Con un palo di ferro tenta di accedere a struttura in zona rossa: denunciato a piede libero

Con un palo di ferro tenta di accedere a struttura in zona rossa: denunciato a piede libero

Ravarino: occupa e vive abusivamente in una rimessa del Comune, allontanato straniero irregolare

Ravarino: occupa e vive abusivamente in una rimessa del Comune, allontanato straniero irregolare

Modena, tenta di truffare anziana affetta da demenza: arrestato 46enne napoletano

Modena, tenta di truffare anziana affetta da demenza: arrestato 46enne napoletano

Modena, controlli dei Nas: sanzioni a un ristorante e a un supermercato per carenze igieniche

Modena, controlli dei Nas: sanzioni a un ristorante e a un supermercato per carenze igieniche

Doveva scontare 4 anni per truffa: arrestato dai carabinieri

Doveva scontare 4 anni per truffa: arrestato dai carabinieri

Trecento nuovi carabinieri in arrivo in Emilia Romagna, quaranta in provincia di Modena

Trecento nuovi carabinieri in arrivo in Emilia Romagna, quaranta in provincia di Modena

Spazio ADV dedicata a Mostra Taysir Batniji
Articoli più Letti Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area

Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Modena, Hera realizzerà un centro rifiuti a Ponte Alto: il Comune ha comprato il terreno per 403mila euro

Modena, Hera realizzerà un centro rifiuti a Ponte Alto: il Comune ha comprato il terreno per 403mila euro

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Sanità, Dondi (Fdi): 'Ridicole affermazioni De Pascale, il Governo c'è'

Sanità, Dondi (Fdi): 'Ridicole affermazioni De Pascale, il Governo c'è'

Modena, festa per i 100 anni di Franca Battistini

Modena, festa per i 100 anni di Franca Battistini

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Sicurezza fuori controllo, Comitato 'Modena Merita di Più' in tv a Dritto e Rovescio

Sicurezza fuori controllo, Comitato 'Modena Merita di Più' in tv a Dritto e Rovescio