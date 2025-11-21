In via Paolo Ferrari, un uomo di origine straniera, già noto alle Forze dell’Ordine alla vista della pattuglia dei Carabinieri aveva tentato di nascondersi tra le autovetture parcheggiate, allo scopo di eludere il controllo.
I militari hanno quindi invertito la marcia e lo hanno raggiunto, trovandolo in sella a una mountain bike gialla, di ingente valore economico, risultata oggetto di furto, denunciato il 27 febbraio 2025.
Le successive procedure di foto segnalamento hanno confermato che l’uomo era irregolare sul territorio nazionale, già censito per reati di diversa natura e violazioni della normativa sull’immigrazione.
Dagli accertamenti è risultato che l'uomo era già stato accompagnato dai Carabinieri, il 4 novembre scorso, presso il C.P.R. di Roma Ponte Galeria, da cui era stato dimesso dopo due giorni poiché aveva avanzato una richiesta di protezione internazionale.
I Carabinieri hanno restituito la bicicletta al legittimo proprietario e notificato allo straniero un invito a presentarsi presso gli uffici della Questura, per gli adempimenti di legge relativi alla sua posizione sul territorio nazionale.
Esce dal centro rimpatri di Roma, fermato a Modena su una bici rubata
Uno straniero irregolare, già noto alle forze dell'ordine, individuato dagli stessi Carabinieri che il 4 novembre scorso lo avevano 'accompagnato' al CPR di Ponte Galliera. Anziché essere rimpatriato, era uscito dopo due giorni richiedendo una protezione internazionale
