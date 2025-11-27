Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Soliera, associazione mafiosa, estorsione e rapina: in carcere marito e moglie

L'uomo di 51 anni e la donna di 60 anni: condannati a 6 anni e 9 mesi e 3 anni e 10 mesi

1 minuto di lettura

Martedì i carabinieri di Soliera hanno condotto in carcere due coniugi, residenti in Soliera e già sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. L’uomo, di 51 anni, condannato ad espiare la pena residua di 6 anni, 9 mesi e 13 giorni, per i reati di calunnia e bancarotta fraudolenta in concorso, commessi a Bomporto nel 2012 e a Modena nel 2015, nonché per associazione per delinquere di tipo mafiosa, estorsione aggravata e rapina aggravata commessi, tra gennaio e novembre 2020, nelle province di Modena, Reggio Emilia, Parma, Prato e Pistoia.

La donna, di 60 anni, condannata ad espiare la pena residua di 3 anni, 10 mesi e 23 giorni, per i medesimi reati commessi dal consorte nel 2020. Gli arrestati si trovano in carcere.

