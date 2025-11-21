Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Con un palo di ferro tenta di accedere a struttura in zona rossa: denunciato a piede libero

Con un palo di ferro tenta di accedere a struttura in zona rossa: denunciato a piede libero

E' un cittadino straniero, già noto alle forze dell'ordine. Aveva già violato l'ordine di allontanamento

Denunciato ma in stato di libertà, nonostante i danneggiamenti provocati ad una struttura al centro del parco Novi Sad e nonostante la violazione di un ordine di allontanamento previsto dall'ordinanza prefettizia sull'istituzione delle zone rosse.

Si tratta di un cittadino straniero notato e bloccato questa mattina dai Carabinieri della Stazione di Modena – Viale Tassoni. I militari, durante un servizio di controllo nell’area del Parco Novi Sad, lo hanno sorpreso mentre brandiva un palo della segnaletica stradale, utilizzato pochi istanti prima per danneggiare la porta d’ingresso di un locale in disuso, situato al centro del parco e gestito dalla ditta “Autopark”. Il gesto sarebbe riconducibile al tentativo, da parte dell'uomo, di accedere al locale, in cui l'uomo era solito rifugiarsi abusivamente, trovato chiuso al momento dei fatti.

Di fatto in spregio alle regole e ai provvedimenti più restrittivi introdotti dall'ordinanza prefettizia sulle zone rosse. L'uomo, pur con una denuncia è, come detto, in stato di libertà.

 

 

 

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Mezzetti contro Paldino: 'Continua a spargere informazioni inesatte e parziali'

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Sicurezza fuori controllo, Comitato 'Modena Merita di Più' in tv a Dritto e Rovescio

Una campanella per sostenere la Neonatologia del Policlinico

Ordine ingegneri Modena: il neo rettore Cucchiara madrina dell'assemblea di fine anno

Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Modena, Hera realizzerà un centro rifiuti a Ponte Alto: il Comune ha comprato il terreno per 403mila euro

Patteggiamento prof Richeldi: individuato il percorso di assistenza psicologica

'Le Torri' sotto scacco delle Baby Gang, commercianti esasperati: 'Rubano, minacciano, sporcano, scippano e si sentono intoccabili'

Unimore, nuova possibile strategia terapeutica per i pazienti con neoplasie del sangue

