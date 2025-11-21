Con un palo di ferro tenta di accedere a struttura in zona rossa: denunciato a piede libero

Denunciato ma in stato di libertà, nonostante i danneggiamenti provocati ad una struttura al centro del parco Novi Sad e nonostante la violazione di un ordine di allontanamento previsto dall'ordinanza prefettizia sull'istituzione delle zone rosse.

Si tratta di un cittadino straniero notato e bloccato questa mattina dai Carabinieri della Stazione di Modena – Viale Tassoni. I militari, durante un servizio di controllo nell’area del Parco Novi Sad, lo hanno sorpreso mentre brandiva un palo della segnaletica stradale, utilizzato pochi istanti prima per danneggiare la porta d’ingresso di un locale in disuso, situato al centro del parco e gestito dalla ditta “Autopark”. Il gesto sarebbe riconducibile al tentativo, da parte dell'uomo, di accedere al locale, in cui l'uomo era solito rifugiarsi abusivamente, trovato chiuso al momento dei fatti.

Di fatto in spregio alle regole e ai provvedimenti più restrittivi introdotti dall'ordinanza prefettizia sulle zone rosse. L'uomo, pur con una denuncia è, come detto, in stato di libertà.