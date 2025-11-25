Bondeno, scontro tra un camion bisarca e un treno regionale: 4 feriti

Un camion bisarca e un treno regionale si sono scontrati questa mattina a Bondeno in provincia di Ferrara: è successo poco dopo le 7 in via Virgiliana nella località di Ponte Rodoni ad un passaggio a livello. La bisarca trasportava varie automobili finite sull’asfalto, distrutte.

Quattro i feriti soccorsi dal 118 che ha inviato sul posto l'elisoccorso, due ambulanze e una auto medica. Informa su Facebook (foto sopra) il sindaco di Bondeno Simone Saletti: 'Strada bloccata in Senetica a causa di un incidente all'altezza del passaggio a livello ferroviario. Si raccomanda di utilizzare strade alternative negli spostamenti tra Bondeno e Vigarano Pieve, dal momento che la viabilità sulla strada provinciale 69 Virgiliana resterà bloccata ancora per diverso tempo'.

I feriti sono stati trasportati all'ospedale dall'elisoccorso: non sono in pericolo di vita. Si tratta di una donna di 29 anni finita al Ps del Sant'Anna, di un uomo di 45 anche lui al Pronto soccorso del Sant'Anna e di un altro uomo di 55; per la quarta persona soccorsa e portata al Ps non ci sono al momento maggiori dettagoli del 118.