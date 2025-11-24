Modena, investì e uccisa in tangenziale Giacomo Olivieri: patteggia un anno

Un anno di reclusione (pena sospesa) e sospensione della patente per 5 mesi. È quanto patteggiato dalla giovane che circa un anno fa investì e uccise in tangenziale a Modena Giacomo Olivieri (nella foto) che si era fermato per prestare soccorso a un automobilista incidentato. L’incidente avvenne il 2 giugno 2024, poco dopo l’una del mattino, a Modena. Una 36enne del posto, C.D.C. le iniziali del nome, stava guidando una Renault Clio lungo Tangenziale nord di Modena. La giovane, a una velocità probabilmente superiore ai 100 chilometri orari, investì e uccise il 24enne Giacomo Olivieri che si era fermato per aiutare un automobilista in difficoltà.

'Giacomo stava tornando a casa, dopo il matrimonio del cugino, e si era fermato con l’auto dopo aver notato un’auto ferma in tangenziale – spiegano Chiara Santolin e Michele De Bona, referenti Giesse a Modena, società a cui si sono rivoli i familiari della vittima – Poco prima, infatti, un ragazzo aveva investito un istrice ed era poi andato a sbattere contro il guard-rail. Posizionato il segnale di pericolo e assicuratosi che il ragazzo stesse bene, Giacomo si era messo a raccogliere i detriti dalla carreggiata. Fu investito proprio in quegli istanti'. Giacomo Olivieri era stato assunto a tempo indeterminato alla Bofrost. Viveva con la mamma e la nonna, anche se su piani diversi, cercando di aiutarle in ogni modo e contribuendo anche al pagamento delle bollette. 'La morte di Giacomo – commentano i familiari – ha lasciato un vuoto incolmabile'.