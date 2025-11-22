Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, schianto tra due auto: due gravi

Carpi, schianto tra due auto: due gravi

La squadra dei vigili del fuoco tramite cesoie e divaricatore li ha liberarti e consegnati al personale sanitario presente in posto

1 minuto di lettura

Alle 17:15 i vigili del fuoco del distaccamento di Carpi sono intervenuti in via Abetone a Carpi per un incidente stradale tra due autovetture. Gli occupanti delle auto, a seguito dello scontro, sono rimasti incarcerate nell'abitacolo. La squadra dei vigili del fuoco tramite cesoie e divaricatore li ha liberarti e consegnati al personale sanitario presente in posto. Due dei cinque occupanti, risultano più gravi e sono stati trasportati all'ospedale di Carpi.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carpi, arrestato spacciatore tunisino: nella sua casa hashish e 3mila euro in contanti

Carpi, arrestato spacciatore tunisino: nella sua casa hashish e 3mila euro in contanti

A Carpi 16 minori stranieri non accompagnati presi in carico nel 2025

A Carpi 16 minori stranieri non accompagnati presi in carico nel 2025

Carpi, Fdi fa dire al sindaco frasi mai dette sui market etnici. Righi: 'Loro credibilità a zero'

Carpi, Fdi fa dire al sindaco frasi mai dette sui market etnici. Righi: 'Loro credibilità a zero'

Carpi ko col Pineto: Cortesi sbaglia il rigore del pari

Carpi ko col Pineto: Cortesi sbaglia il rigore del pari

Carpi, violenta rissa tra stranieri in via Petrarca: mobilitazione delle forze dell'ordine

Carpi, violenta rissa tra stranieri in via Petrarca: mobilitazione delle forze dell'ordine

Carpi, domani Giovanni Taurasi presenta il suo Inganno del secolo alla Sezione aurea

Carpi, domani Giovanni Taurasi presenta il suo Inganno del secolo alla Sezione aurea

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne

Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne

La Finanza scopre maxi frode sul superbonus 110%: sequestro da 9 milioni

La Finanza scopre maxi frode sul superbonus 110%: sequestro da 9 milioni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Mirandola, minaccia col cutter i sanitari durante trasporto in pronto soccorso: arrestato 47enne italiano

Mirandola, minaccia col cutter i sanitari durante trasporto in pronto soccorso: arrestato 47enne italiano

Sassuolo e Vignola, sette tentativi di truffa telefonica ai danni di anziani in un giorno

Sassuolo e Vignola, sette tentativi di truffa telefonica ai danni di anziani in un giorno

Tamponamento in A1: chiuso l'ingresso dell'area di servizio Secchia Ovest

Tamponamento in A1: chiuso l'ingresso dell'area di servizio Secchia Ovest

Schianto tra mezzi pesanti in A1 all'altezza di San Cesario: muore camionista 63enne

Schianto tra mezzi pesanti in A1 all'altezza di San Cesario: muore camionista 63enne