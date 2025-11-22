Carpi, schianto tra due auto: due gravi

Alle 17:15 i vigili del fuoco del distaccamento di Carpi sono intervenuti in via Abetone a Carpi per un incidente stradale tra due autovetture. Gli occupanti delle auto, a seguito dello scontro, sono rimasti incarcerate nell'abitacolo. La squadra dei vigili del fuoco tramite cesoie e divaricatore li ha liberarti e consegnati al personale sanitario presente in posto. Due dei cinque occupanti, risultano più gravi e sono stati trasportati all'ospedale di Carpi.