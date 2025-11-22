Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, arrestato spacciatore tunisino: nella sua casa hashish e 3mila euro in contanti

E' stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria

I controlli in centro storico a Carpi effettuati da agenti in borghese a piedi del Nucleo antidegrado della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine hanno portato all’arresto e alla segnalazione amministrativa di uno spacciatore colto in flagranza di reato.

Nel tardo pomeriggio di lunedì 4 novembre, gli agenti in servizio nei pressi del sagrato del Duomo, insospettiti dal suo comportamento, hanno cominciato a tenere d’occhio un giovane, di origine tunisina, che, infatti, dopo qualche tentativo di manovra diversiva, ha avvicinato un connazionale in attesa di acquistare la droga e ha rapidamente concluso lo scambio.

A questo punto gli agenti sono intervenuti fermando il cliente e verificando che era entrato in possesso di una dose di hashish. Risultato privo di documenti, il giovane è stato portato al Comando per essere sottoposto a rilievi fotosegnaletici e denunciato all’Autorità giudiziaria per inosservanza della normativa sugli stranieri. Successivamente è stato anche segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno bloccato anche il venditore che è stato trovato in possesso di diverse dosi di hashish, pronte per essere vendute. Dai rilievi dattiloscopici eseguiti al Comando di via Tre Febbraio, è risultato che sul giovane gravavano numerosi precedenti per furto e rapina aggravata. La successiva perquisizione presso la sua abitazione ha permesso agli agenti di rivenire ulteriori dosi pronte per la vendita e sei panetti di hashish per un totale di circa 350 grammi, oltre a tremila euro in contanti.

Lo spacciatore è stato dunque arrestato e processato per direttissima nella mattinata del 5 novembre: è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria in attesa del prosieguo dell’iter giudiziario.

