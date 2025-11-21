Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Chiusura strada Val di Sasso, l'Ausl: 'Continuità del soccorso rimane prioritaria'

Dopo le preoccupazioni sollevate da Forza Italia sui tempi di percorrenza dei mezzi di soccorso

Riguardo alla chiusura della strada comunale Via Val di Sasso a Pavullo e le preoccupazioni sollevate da Forza Italia sui tempi di percorrenza dei mezzi di soccorso, interviene l'Ausl di Modena.

'In seguito all’interruzione della strada comunale Via Val di Sasso, nel Comune di Pavullo nel Frignano, in corrispondenza dell’area denominata ‘Sassone’, sono state adottate tempestivamente tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini e la piena operatività dei servizi di emergenza sanitaria. In particolare, la viabilità alternativa, individuata in Via Renno, consente di mantenere tempi di intervento e modalità di rendez-vous coerenti con quanto previsto dalle procedure operative del sistema di Emergenza Territoriale del 118 - spiega l'Ausl -. Per l’area di Fanano, è stabilito da tempo che qualora si renda necessario procedere alla centralizzazione dei pazienti via terra, oltre all’impiego dell’elisoccorso, verrà utilizzata la direttrice Fondovalle Panaro SP4, con il supporto dell’automedica di Vignola in modalità rendez-vous. Sulla situazione della strada comunale di Via Val di Sasso, dopo un sopralluogo effettuato dal personale del 118, si evidenzia intanto che la sede stradale è stata completamente liberata dai detriti. In collaborazione con la Polizia Locale, si è ora in attesa dell’autorizzazione definitiva per la ripresa del transito per i mezzi di soccorso. L’Ausl di Modena conferma che la tutela della popolazione della montagna e la continuità del soccorso rimangono prioritarie'.

