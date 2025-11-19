Più soldi ai medici che prescrivono meno, anche Muzzarelli bacchetta Altini e chiede un 'addendum integrativo'

Il consigliere regionale Pd Giancarlo Muzzarelli ha presentato un’interrogazione, con riguardo anche al recente accordo firmato tra Ausl Modena e un sindacato dei Medici di medicina generale che prevede premi economici ai medici che prescrivono meno esami. Nel suo intervento l'ex sindaco bacchetta il direttore generale Ausl Mattia Altini che ha firmato la delibera e chiede correzioni in corsa.

Nell’interrogazione, si chiede di confermare che l’impostazione del lavoro in corso 'sia finalizzata non a ridurre i servizi, ma a valorizzare il ruolo dei MMG nella prossimità, nella capillarità territoriale e nella collaborazione anche con le strutture pubbliche'.

In riferimento in particolare all’accordo modenese, scrive Muzzarelli, credo sia 'utile che Ausl promuova, nelle prossime settimane, incontri informativi e di confronto con tutte le rappresentanze interessate alla salute che in questi giorni hanno manifestato preoccupazione, così da garantire un pieno coinvolgimento e una comunicazione chiara dei contenuti dell’accordo. Chiedo anche - spiega Muzzarelli - di valutare la predisposizione di un addendum integrativo, finalizzato al recepimento delle osservazioni condivise con i portatori di interesse e ribadire come obiettivi fondamentali che ogni cittadino possa accedere alle prestazioni necessarie nei tempi appropriati, che si eviti la duplicazione di percorsi paralleli tra sistema pubblico e privato, e di prevenire richieste e prescrizioni non necessarie e l’accumulo di esami privi di successivo follow-up clinico. Gli incentivi previsti per forniture di macchinari e le eventuali risorse per migliorare l’efficacia delle prestazioni e l’abbattimento dei tempi devono essere indirizzati a premiare l’appropriatezza e l’efficienza, nell’interesse della qualità delle cure e della sostenibilità complessiva del Sistema Sanitario Regionale'.