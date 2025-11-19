Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Più soldi ai medici che prescrivono meno, anche Muzzarelli bacchetta Altini e chiede un 'addendum integrativo'

Più soldi ai medici che prescrivono meno, anche Muzzarelli bacchetta Altini e chiede un 'addendum integrativo'

'Recepire le osservazioni condivise con i portatori di interesse e ribadire come ogni cittadino debba poter accedere alle prestazioni necessarie'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo

Il consigliere regionale Pd Giancarlo Muzzarelli ha presentato un’interrogazione, con riguardo anche al recente accordo firmato tra Ausl Modena e un sindacato dei Medici di medicina generale che prevede premi economici ai medici che prescrivono meno esami. Nel suo intervento l'ex sindaco bacchetta il direttore generale Ausl Mattia Altini che ha firmato la delibera e chiede correzioni in corsa.

Nell’interrogazione, si chiede di confermare che l’impostazione del lavoro in corso 'sia finalizzata non a ridurre i servizi, ma a valorizzare il ruolo dei MMG nella prossimità, nella capillarità territoriale e nella collaborazione anche con le strutture pubbliche'.

In riferimento in particolare all’accordo modenese, scrive Muzzarelli, credo sia 'utile che Ausl promuova, nelle prossime settimane, incontri informativi e di confronto con tutte le rappresentanze interessate alla salute che in questi giorni hanno manifestato preoccupazione, così da garantire un pieno coinvolgimento e una comunicazione chiara dei contenuti dell’accordo. Chiedo anche - spiega Muzzarelli - di valutare la predisposizione di un addendum integrativo, finalizzato al recepimento delle osservazioni condivise con i portatori di interesse e ribadire come obiettivi fondamentali che ogni cittadino possa accedere alle prestazioni necessarie nei tempi appropriati, che si eviti la duplicazione di percorsi paralleli tra sistema pubblico e privato, e di prevenire richieste e prescrizioni non necessarie e l’accumulo di esami privi di successivo follow-up clinico. Gli incentivi previsti per forniture di macchinari e le eventuali risorse per migliorare l’efficacia delle prestazioni e l’abbattimento dei tempi devono essere indirizzati a premiare l’appropriatezza e l’efficienza, nell’interesse della qualità delle cure e della sostenibilità complessiva del Sistema Sanitario Regionale'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Incentivi per prescrivere meno: 'L'accordo va rivisto e non esteso ad altre province'

Incentivi per prescrivere meno: 'L'accordo va rivisto e non esteso ad altre province'

Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: il presidente dell'Ordine è il volto del sindacato che ha firmato l'accordo

Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: il presidente dell'Ordine è il volto del sindacato che ha firmato l'accordo

Modena, Curatola: 'Più soldi per prescrivere meno esami? No a sospetti sulla categoria'

Modena, Curatola: 'Più soldi per prescrivere meno esami? No a sospetti sulla categoria'

Incentivi a prescrivere meno, pressing sul presidente dell'Ordine Modena: 'Non può non rispondere'

Incentivi a prescrivere meno, pressing sul presidente dell'Ordine Modena: 'Non può non rispondere'

Incentivi per prescrivere meno non unico problema: nell'accordo anche i tagli su diabete e demenza

Incentivi per prescrivere meno non unico problema: nell'accordo anche i tagli su diabete e demenza

A Modena medici pagati per prescrivere meno, Trande (Avs) smentisce Fabi: 'Non è il metodo giusto'

A Modena medici pagati per prescrivere meno, Trande (Avs) smentisce Fabi: 'Non è il metodo giusto'

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esami

Prof Modena: 'Scandalo Fondazione di Modena e ammanco 850mila euro: perchè, a differenza di Amo, non se ne parla?'

Prof Modena: 'Scandalo Fondazione di Modena e ammanco 850mila euro: perchè, a differenza di Amo, non se ne parla?'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti 'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

Zona Tempio, zona rossa e zona a luci rosse: questo non è rilancio

Zona Tempio, zona rossa e zona a luci rosse: questo non è rilancio

M5S: 'Lapide Duchi Estensi, lo sfregio dell'inno asburgico divenuto poi inno della Germania suonato a Modena'

M5S: 'Lapide Duchi Estensi, lo sfregio dell'inno asburgico divenuto poi inno della Germania suonato a Modena'

Mozione consigliare non gradita, sindaco scrive al prefetto: 'Atto grave'. Nuovo caso politico a San Cesario

Mozione consigliare non gradita, sindaco scrive al prefetto: 'Atto grave'. Nuovo caso politico a San Cesario