Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Mirandola, minaccia col cutter i sanitari durante trasporto in pronto soccorso: arrestato 47enne italiano

Mirandola, minaccia col cutter i sanitari durante trasporto in pronto soccorso: arrestato 47enne italiano

All’arrivo della Polizia, il 47enne ha continuato a mantenere un atteggiamento ostile, minacciando con il cutter anche gli agenti e tentando di colpirli

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
La polizia di Mirandola ha arrestato un italiano di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale aggravato dall’uso di armi.

Nella giornata di ieri, una pattuglia è intervenuta in via San Martino Carano su richiesta dei sanitari del 118 in difficoltà in quanto la persona che stavano accompagnando in pronto soccorso aveva dato in escandescenza e li aveva minacciati con un cutter, costringendoli a fermare il veicolo e a farlo scendere temendo per la loro incolumità.

All’arrivo della Polizia, il 47enne ha continuato a mantenere un atteggiamento ostile, minacciando con il cutter anche gli agenti e tentando di colpirli con dei calci. Gli operatori con non poca difficoltà sono riusciti a contenere la sua aggressività e a bloccarlo definitivamente.

Questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Il commento Ausl

'La Direzione Generale dell’Ausl di Modena esprime la massima vicinanza e il proprio pieno sostegno all’infermiera che, nella giornata di ieri, è stata aggredita da un paziente durante un intervento in ambulanza. L’equipaggio ha reagito con grande prontezza e lucidità, riuscendo a mettersi in salvo e a scongiurare conseguenze ancora più gravi.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Un ringraziamento alle forze dell'ordine prontamente intervenute. Ogni forma di violenza nei confronti degli operatori sanitari è inaccettabile e non sarà mai tollerata. Oltre alla gravità dell'episodio, il processo per direttissima avviato nei confronti dell’aggressore, reso possibile dalle nuove leggi in queste situazioni, richiama l’attenzione su un tema purtroppo sempre più attuale: la tutela della sicurezza di chi opera quotidianamente in prima linea per la salute dei cittadini. L’Ausl di Modena procederà con tutte le segnalazioni e gli adempimenti previsti, collaborando come sempre con le autorità competenti. Episodi come questo vanno condannati e non devono ripetersi'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Più soldi ai medici che prescrivono meno, anche Muzzarelli bacchetta Altini e chiede un 'addendum integrativo'

Più soldi ai medici che prescrivono meno, anche Muzzarelli bacchetta Altini e chiede un 'addendum integrativo'

Caduta massi: chiusa via Val Di Sasso a Pavullo

Caduta massi: chiusa via Val Di Sasso a Pavullo

Incentivi per prescrivere meno: 'L'accordo va rivisto e non esteso ad altre province'

Incentivi per prescrivere meno: 'L'accordo va rivisto e non esteso ad altre province'

M5S: 'Sanità, tanti annunci e poche certezze per la Bassa Modenese'

M5S: 'Sanità, tanti annunci e poche certezze per la Bassa Modenese'

Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: il presidente dell'Ordine è il volto del sindacato che ha firmato l'accordo

Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: il presidente dell'Ordine è il volto del sindacato che ha firmato l'accordo

Mirandola, in casa munizione e armi bianche: denunciato per aggressione e minacce

Mirandola, in casa munizione e armi bianche: denunciato per aggressione e minacce

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne

Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne

La Finanza scopre maxi frode sul superbonus 110%: sequestro da 9 milioni

La Finanza scopre maxi frode sul superbonus 110%: sequestro da 9 milioni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Sassuolo e Vignola, sette tentativi di truffa telefonica ai danni di anziani in un giorno

Sassuolo e Vignola, sette tentativi di truffa telefonica ai danni di anziani in un giorno

Tamponamento in A1: chiuso l'ingresso dell'area di servizio Secchia Ovest

Tamponamento in A1: chiuso l'ingresso dell'area di servizio Secchia Ovest

Schianto tra mezzi pesanti in A1 all'altezza di San Cesario: muore camionista 63enne

Schianto tra mezzi pesanti in A1 all'altezza di San Cesario: muore camionista 63enne

Bologna, scoperta cartomante abusiva con reddito di cittadinanza: frode da 200mila euro

Bologna, scoperta cartomante abusiva con reddito di cittadinanza: frode da 200mila euro