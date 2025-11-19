Bologna, scoperta cartomante abusiva con reddito di cittadinanza: frode da 200mila euro

La Finanza di Bologna, da un controllo sul web, hanno individuato un profilo fake riconducibile ad una donna bolognese di 56 anni che, dalla pandemia, adescava una variegata tipologia di utenza e fasce di età, pubblicizzando un’attività di cartomanzia ed astrologia a pagamento presso la propria abitazione. L’attività “imprenditoriale”, svolta senza alcuna autorizzazione, ha consentito alla sedicente maga di evadere il fisco per oltre 150 mila euro, effettuando clandestinamente incontri e consulti con circa 3000 clienti, sia residenti in città che fuori Regione.

All’esito degli accertamenti, i finanzieri hanno inoltre scoperto che il nucleo familiare della cartomante ha beneficiato, nel corso degli anni, sia del reddito di cittadinanza che dell’assegno di inclusione, per un importo pari a circa 40mila euro. La ingannevole posizione è stata denunciata con successiva comunicazione all’Istituto Previdenziale per la sospensione del sussidio.