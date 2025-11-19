Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Bologna, scoperta cartomante abusiva con reddito di cittadinanza: frode da 200mila euro

Bologna, scoperta cartomante abusiva con reddito di cittadinanza: frode da 200mila euro

Aveva effettuato clandestinamente incontri e consulti con circa 3000 clienti, sia residenti in città che fuori Regione

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

La Finanza di Bologna, da un controllo sul web, hanno individuato un profilo fake riconducibile ad una donna bolognese di 56 anni che, dalla pandemia, adescava una variegata tipologia di utenza e fasce di età, pubblicizzando un’attività di cartomanzia ed astrologia a pagamento presso la propria abitazione. L’attività “imprenditoriale”, svolta senza alcuna autorizzazione, ha consentito alla sedicente maga di evadere il fisco per oltre 150 mila euro, effettuando clandestinamente incontri e consulti con circa 3000 clienti, sia residenti in città che fuori Regione.

All’esito degli accertamenti, i finanzieri hanno inoltre scoperto che il nucleo familiare della cartomante ha beneficiato, nel corso degli anni, sia del reddito di cittadinanza che dell’assegno di inclusione, per un importo pari a circa 40mila euro. La ingannevole posizione è stata denunciata con successiva comunicazione all’Istituto Previdenziale per la sospensione del sussidio.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena celebra i 700 anni dalla battaglia di Zappolino con Terra e Identità, Cardini e chef Marchini

Modena celebra i 700 anni dalla battaglia di Zappolino con Terra e Identità, Cardini e chef Marchini

Aeroporto di Bologna, africano arrestato con 3 chili di hashish

Aeroporto di Bologna, africano arrestato con 3 chili di hashish

Bologna, Finanza scopre truffa del fotovoltaico da 80 milioni

Bologna, Finanza scopre truffa del fotovoltaico da 80 milioni

Auto Moto d'epoca, Bologna capitale dell'eccellenza su quattro ruote

Auto Moto d'epoca, Bologna capitale dell'eccellenza su quattro ruote

Bologna, confiscati due yacht di lusso a un affiliato alla Camorra

Bologna, confiscati due yacht di lusso a un affiliato alla Camorra

Bologna, i fans del 7 ottobre provano a manifestare: subito bloccati

Bologna, i fans del 7 ottobre provano a manifestare: subito bloccati

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne

Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne

La Finanza scopre maxi frode sul superbonus 110%: sequestro da 9 milioni

La Finanza scopre maxi frode sul superbonus 110%: sequestro da 9 milioni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Reggio, sequestro da 1,4 milioni a imprenditore già in carcere

Reggio, sequestro da 1,4 milioni a imprenditore già in carcere

'L'immagine di quel coltello puntato sul petto del mio amico non mi fa dormire, il centro è diventato invivibile'

'L'immagine di quel coltello puntato sul petto del mio amico non mi fa dormire, il centro è diventato invivibile'

Minaccia con coltello al petto due 20enni: arrestato minore straniero

Minaccia con coltello al petto due 20enni: arrestato minore straniero

Sorpreso a spacciare a Fiorano, sperona la polizia: arrestato marocchino

Sorpreso a spacciare a Fiorano, sperona la polizia: arrestato marocchino