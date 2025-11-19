Schianto tra mezzi pesanti in A1 all'altezza di San Cesario: muore camionista 63enne

Tragedia questa notte in autostrada A1. All'una e 20 i vigili del fuoco di Vignola sono intervenuti in A1 direzione nord al km 173, all'altezzo di San Cesario,, per uno scontro tra tre mezzi pesanti. Nell'incidente ha perso la vita un camionista di 63 anni. Nell'incidente coinvolti anche una donna di 37 anni e un altro uomo di 39 anni, entrambi illesi. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia autostradale.