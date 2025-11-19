Tragedia questa notte in autostrada A1. All'una e 20 i vigili del fuoco di Vignola sono intervenuti in A1 direzione nord al km 173, all'altezzo di San Cesario,, per uno scontro tra tre mezzi pesanti. Nell'incidente ha perso la vita un camionista di 63 anni. Nell'incidente coinvolti anche una donna di 37 anni e un altro uomo di 39 anni, entrambi illesi. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia autostradale.
Schianto tra mezzi pesanti in A1 all'altezza di San Cesario: muore camionista 63enne
Nell'incidente coinvolti anche una donna di 37 anni e un altro uomo di 39 anni, entrambi illesi
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza
Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena
Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne
La Finanza scopre maxi frode sul superbonus 110%: sequestro da 9 milioniArticoli Recenti
Bologna, scoperta cartomante abusiva con reddito di cittadinanza: frode da 200mila euro
Reggio, sequestro da 1,4 milioni a imprenditore già in carcere
'L'immagine di quel coltello puntato sul petto del mio amico non mi fa dormire, il centro è diventato invivibile'
Minaccia con coltello al petto due 20enni: arrestato minore straniero