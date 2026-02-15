'Il centro storico per lungo tempo ancora rimarrà avvilito da edifici abbandonati che trovano la massima espressione nell’area industriale dell’ex cartiera. Abbiamo chiesto che si intervenga presso la proprietà per mettere in sicurezza i fabbricati, per interventi di disinfestazione, derattizzazione e taglio di erba, carotaggi per escludere ogni contaminazione. La risposta è stata sempre la stessa: NO. Alle brutture non ci si abitua mai e continueremo a chiedere con forza che si passi dai proclami del “salotto” tanto invocato dal Sindaco ai fatti concreti della collaborazione con i privati proprietari'
Riqualificazione edifici storici San Cesario: dalla maggioranza solo no, e l'opposizione tappezza il comune
Particolare iniziativa dei consiglieri di oppoeizione Zanoli, Boni e Piccinini. La bocciatura di 5 proposte per l'avvio di un dialogo con i privati, oggetto di
