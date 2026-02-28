Castelfranco Emilia, tragico tamponamento in A1 nella notte: un morto e tre feriti

I vigili del fuoco di Modena sono intervenuti questa notte per un grave incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli.

Alle 3:50 è avvenuto un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro autovetture al km 179 in direzione Sud, nel territorio di Castelfranco Emilia.

Purtroppo, a causa del violento impatto, uno dei conducenti è deceduto. I Vigili del Fuoco hanno lavorato con attrezzature idrauliche per estrarre la vittima, rimasta incastrata tra le lamiere della propria vettura. Il sinistro ha causato inoltre il ferimento di altre tre persone. Tra queste, un ferito grave è stato stabilizzato sul posto dai sanitari e trasportato d'urgenza in eliambulanza all'Ospedale Maggiore di Bologna. Gli altri due feriti sono stati presi in carico dalle ambulanze del 118 per i controlli e le cure del caso.

Oltre alle complesse operazioni di estrazione, la squadra di Vignola ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area e dei veicoli coinvolti.

Sul luogo dell'evento, oltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi di legge e il personale di Autostrade per l’Italia per il ripristino della viabilità e la gestione del traffico.