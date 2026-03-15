'San Cesario, fallimento della Granulati Donnini: al Comune spettano oltre 450 mila euro'

'Il Comune di San Cesario vanta nei confronti della “Granulati Donnini spa”, storica ditta del settore dell’escavazione della ghiaia, oggi in fallimento, crediti per oltre 450mila euro per omesso versamento IMU e omesso versamento oneri'. A dirlo è Sabina Piccinini.
'Come riferito dal sindaco in risposta ad una nostra interrogazione nell’ultimo Consiglio “ad oggi nulla è pervenuto...la probabilità di pagamento anche parziale degli importi vantati è strettamente correlata alla liquidità a disposizione della Procedura”. Nulla da eccepire, la procedura è ancora in corso, si concluderà probabilmente in corso d’anno, allo stato attuale i soldi non ci sono. Dovremo rinunciare ad oltre 450mila euro? Ci sentiremo dire le casse della Procedura fallimentare non hanno abbastanza liquidità? Recentemente si è svolta la vendita del capitale sociale detenuto dalla “Granulati Donnini spa” nella ditta “Sinercave” e nella ditta “Modena Capitale SPA”. Oltre un milione e mezzo di euro è stato incassato, riuscirà il Comune a portarne a casa circa un terzo? Negli ultimi vent’anni sono stati scavati quasi cinque milioni di metri cubi di ghiaia, una superficie di terreno agricolo pari a 250 campi da calcio - continua la Piccinini -.