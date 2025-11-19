Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Tamponamento in A1: chiuso l'ingresso dell'area di servizio Secchia Ovest

Tamponamento in A1: chiuso l'ingresso dell'area di servizio Secchia Ovest

Rimasti feriti i due conducenti delle autovetture che hanno fatto ricorso alle cure del 118 presente in posto

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Oggi alle 8:10 i Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti sull’autostrada A1, direzione sud, all’altezza della area di servizio Secchia Ovest per un grosso tamponamento che ha visto coinvolti due articolati più due autovetture. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e a ripristinare le condizioni di sicurezza. Rimasti feriti i due conducenti delle autovetture che hanno fatto ricorso alle cure del 118 presente in posto. L’incidente ha provocato la chiusura dell’ingresso dell’area di servizio Secchia Ovest e parzialmente di alcune corsie di traffico coinvolte. Sul posto Polizia Stradale, personale Autostrade spa. Congestionato il traffico nel punto dell’incidente, provocando code sia sull’ A22 che sull’A1 direzione Bologna.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne

Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne

La Finanza scopre maxi frode sul superbonus 110%: sequestro da 9 milioni

La Finanza scopre maxi frode sul superbonus 110%: sequestro da 9 milioni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Schianto tra mezzi pesanti in A1 all'altezza di San Cesario: muore camionista 63enne

Schianto tra mezzi pesanti in A1 all'altezza di San Cesario: muore camionista 63enne

Bologna, scoperta cartomante abusiva con reddito di cittadinanza: frode da 200mila euro

Bologna, scoperta cartomante abusiva con reddito di cittadinanza: frode da 200mila euro

Reggio, sequestro da 1,4 milioni a imprenditore già in carcere

Reggio, sequestro da 1,4 milioni a imprenditore già in carcere

'L'immagine di quel coltello puntato sul petto del mio amico non mi fa dormire, il centro è diventato invivibile'

'L'immagine di quel coltello puntato sul petto del mio amico non mi fa dormire, il centro è diventato invivibile'