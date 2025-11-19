Tamponamento in A1: chiuso l'ingresso dell'area di servizio Secchia Ovest

Oggi alle 8:10 i Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti sull’autostrada A1, direzione sud, all’altezza della area di servizio Secchia Ovest per un grosso tamponamento che ha visto coinvolti due articolati più due autovetture. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e a ripristinare le condizioni di sicurezza. Rimasti feriti i due conducenti delle autovetture che hanno fatto ricorso alle cure del 118 presente in posto. L’incidente ha provocato la chiusura dell’ingresso dell’area di servizio Secchia Ovest e parzialmente di alcune corsie di traffico coinvolte. Sul posto Polizia Stradale, personale Autostrade spa. Congestionato il traffico nel punto dell’incidente, provocando code sia sull’ A22 che sull’A1 direzione Bologna.