Incentivi per prescrivere meno: 'L'accordo va rivisto e non esteso ad altre province'
Anche Federconsumatori Emilia-Romagna alimenta il fronte del no all'accordo Ausl Modena e FIMMG: 'Sbagliato nel metodo e nel merito'
Sanità Massimo Fabi sembrano avallare l'intesa, alimentando ulteriori preoccupazioni per il possibile dilagare di accordi simili in altre parti della regione'. Così Federconsumatori Emilia-Romagna sull'accordo Ausl Modena e FIMMG per l'introduzione di incentivi economici che ridurranno le prescrizioni di prestazioni specialistiche.'L'accordo, che non riguarda di certo i soli firmatari del testo, non ha visto il benché minimo coinvolgimento delle parti sociali, né prima né dopo, perpetuando la valutazione di un mondo autoreferenziato e corporativo. L'accordo - prosegue Federconsumatori E-R - è sbagliato nel metodo e nel merito. Di certo esiste il problema dell'accorciamento delle liste di attesa, così come è necessario intervenire per ridurre le prestazioni specialistiche ove non necessarie.
