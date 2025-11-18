Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Incentivi per prescrivere meno: 'L'accordo va rivisto e non esteso ad altre province'

Incentivi per prescrivere meno: 'L'accordo va rivisto e non esteso ad altre province'

Anche Federconsumatori Emilia-Romagna alimenta il fronte del no all'accordo Ausl Modena e FIMMG: 'Sbagliato nel metodo e nel merito'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Udicon
'Federconsumatori Emilia Romagna esprime il proprio dissenso in merito all'accordo siglato tra l'Ausl di Modena e Fimmg. Un accordo che prevede incentivi economici a quei medici di Medicina Generale che non supereranno il dato medio di visite e prestazioni diagnostiche specialistiche maggiorato del 25%. Su questa intesa già si sono espresse criticamente sia le organizzazioni sindacali confederali modenesi che alcune rappresentanze di medici di Medicina Generale, a partire da quelle del territorio bolognese. Ma le recenti dichiarazioni dell'Assessore regionale alla
Sanità Massimo Fabi sembrano avallare l'intesa, alimentando ulteriori preoccupazioni per il possibile dilagare di accordi simili in altre parti della regione'. Così Federconsumatori Emilia-Romagna sull'accordo Ausl Modena e FIMMG per l'introduzione di incentivi economici che ridurranno le prescrizioni di prestazioni specialistiche.'L'accordo, che non riguarda di certo i soli firmatari del testo, non ha visto il benché minimo coinvolgimento delle parti sociali, né prima né dopo, perpetuando la valutazione di un mondo autoreferenziato e corporativo. L'accordo - prosegue Federconsumatori E-R - è sbagliato nel metodo e nel merito. Di certo esiste il problema dell'accorciamento delle liste di attesa, così come è necessario intervenire per ridurre le prestazioni specialistiche ove non necessarie.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Ma il “metodo modenese” aggiunge solo tensioni, in un settore già in condizioni critiche, con i pazienti che, legittimamente, potranno dubitare che le valutazioni del medico siano influenzate da un incentivo economico e non esclusivamente basate su criteri clinici. Con tali logiche, la relazione terapeutica tra medico e paziente viene minata alla radice. Il rischio è quello di spingere ancora di più i pazienti, anche a costo di sacrifici economici, a cercare risposte direttamente nel settore privato non convenzionato col sistema pubblico. Si avvia con queste modalità un percorso di 'risanamento' della sanità pubblica basato principalmente su parametri economici e statistici, senza il coinvolgimento dei cittadini e delle loro rappresentanze. Sempre in materia di riduzione di degli accessi alla medicina pubblica specialistica, desta interrogativi anche la misura già adottata dalla Regione di escludere i medici di famiglia dalla prescrizione di una serie di prestazioni specialistiche. I pazienti, dopo il primo consulto col medico di base, saranno indirizzati dallo specialista del servizio pubblico, che valuterà se prescriverle o non prescriverle. Anche in questo caso, a parte la dilatazione dei tempi e le possibili fughe verso il privato, lascia perplessi la logica emergenziale che si sta seguendo, a discapito di un confronto aperto.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Per dare una risposta alle liste di attesa occorre lavorare sulla appropriatezza delle prestazioni sia sul versante dei professionisti sanitari che sul lato dei pazienti e investire, in particolare sulla Case di Comunità' - conclude Federconsumatori che sulla base delle considerazioni fatte, chiede che l'accordo di Modena venga rivisto, e che non venga esteso alle altre Aziende Sanitarie della Regione.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: il presidente dell'Ordine è il volto del sindacato che ha firmato l'accordo

Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: il presidente dell'Ordine è il volto del sindacato che ha firmato l'accordo

Incentivi per prescrivere meno non unico problema: nell'accordo anche i tagli su diabete e demenza

Incentivi per prescrivere meno non unico problema: nell'accordo anche i tagli su diabete e demenza

A Modena medici pagati per prescrivere meno, Trande (Avs) smentisce Fabi: 'Non è il metodo giusto'

A Modena medici pagati per prescrivere meno, Trande (Avs) smentisce Fabi: 'Non è il metodo giusto'

Soldi ai medici che prescrivono meno esami: i Verdi stroncano l'idea dell'Ausl di Modena

Soldi ai medici che prescrivono meno esami: i Verdi stroncano l'idea dell'Ausl di Modena

Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: per l'Ausl la medicina funziona coi bonus da agenti di commercio

Modena, soldi ai medici che prescrivono meno: per l'Ausl la medicina funziona coi bonus da agenti di commercio

Soldi ai medici che prescrivono meno visite: per l'assessore regionale Fabi è una bella idea

Soldi ai medici che prescrivono meno visite: per l'assessore regionale Fabi è una bella idea

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area

Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Modena, Hera realizzerà un centro rifiuti a Ponte Alto: il Comune ha comprato il terreno per 403mila euro

Modena, Hera realizzerà un centro rifiuti a Ponte Alto: il Comune ha comprato il terreno per 403mila euro

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena: la Bonissima al geometra Giorgio Cassiani, fondatore di Tecmea

Modena: la Bonissima al geometra Giorgio Cassiani, fondatore di Tecmea

Camera di Commercio, si è insediata a Modena la 'Consulta della Legalità'

Camera di Commercio, si è insediata a Modena la 'Consulta della Legalità'

Colletta alimentare: in Emilia-Romagna raccolte 929 tonnellate, 113 a Modena

Colletta alimentare: in Emilia-Romagna raccolte 929 tonnellate, 113 a Modena

Unimore nella Silicon Valley cinese: trasferta del rettore Rita Cucchiara col Ministro Bernini

Unimore nella Silicon Valley cinese: trasferta del rettore Rita Cucchiara col Ministro Bernini