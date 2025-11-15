Carpi ko col Pineto: Cortesi sbaglia il rigore del pari

Pesante sconfitta del Carpi sul campo del Pineto. La partita è decisa da un gol di Bruzzaniti al 17', al 76′ occasione d'oro per gli ospiti ma da calcio di rigore Cortesi ha colpito la traversa. Per l'undici dei Cassani uno stop dopo due vittorie consecutive contro Torres e Livorno. Carpi di nuovo in campo sabato prossimo, al Cabassi contro il Rimini.

TABELLINO

Pineto vs AC Carpi 1-0 (1-0)

Reti: 17′ Bruzzaniti (P)

Pineto (4-3-3): Tonti; Baggi, Frare, Serbouti, Borsoi (dall’85’ Ienco); Nebuloso (dal 68′ Amadio), Lombardi, Germinario; Pellegrino (dall’85’ Vigliotti), D’Andrea (dal 90′ Marrancone), Bruzzaniti (dal 90′ Capomaggio). A disposizione: Marone, Boccacci, Gagliardi, Sabatelli Saccomanni. All. Tisci

AC Carpi (3-4-2-1): Scacchetti; Zagnoni, Panelli (dal 23′ Pitti), Rossini; Tcheuna (dal 46′ Sall), Figoli (dall’85’ Pietra), Rosetti, Cecotti (dall’85’ Forte); Casarini, Stanzani (dal 68′ Gerbi); Cortesi. A disposizione: Sorzi, Perta, Lombardi, Verza, Visani, Amayah, Arcopinto. All. Cassani

Arbitro: Sig. Diop sez. Treviglio/ Assistenti: Gennuso – Scarpati/ 4° Ufficiale Sig. Pezzopane (L’Aquila)/ Operatore FVS Sig. Lombardi (Chieti)

Ammoniti: Nebuloso (P), Tonti (P), Germinario (P)

Recupero: 4’ p.t.; 5’ s.t.

Foto Carpi Calcio