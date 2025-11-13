Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, minaccia titolare di un negozio con un taglierino: denunciato nigeriano

Il 32enne aveva avuto una accesa discussione con il titolare del negozio durante la quale lo aveva minacciato con un taglierino

1 minuto di lettura
La Polizia di Carpi ha denunciato un cittadino nigeriano di 32 anni per minacce aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nella serata di ieri, intorno alle 19 la polizia è intervenuta presso un esercizio commerciale nel centro dove era segnalata la presenza di un uomo armato di coltello. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il 32enne aveva avuto una accesa discussione con il titolare del negozio durante la quale lo aveva minacciato con un taglierino. Nella disponibilità dell’uomo è stato rinvenuto, precisamente in una tasca della giacca, un taglierino con lama di 5 centimetri, sottoposto a sequestro penale.

Sempre nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di P.S. hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Bologna, nei confronti di un cittadino rumeno di 44 anni, per i reati di associazione a delinquere, ricettazione e appropriazione indebita. I fatti sono stati commessi nella provincia di Parma.

