Carpi, sabato Guido Sola presenta i suoi 'Quadretti sparsi sulla giustizia'

L’incontro, condotto da Graziano Martino, si svolge nella sala del Fondo Antico della Biblioteca, inizia alle 18.15 ed è a ingresso libero

“Il gusto delle storie”, la rassegna dedicata ad autori e storie del territorio promossa dalla Biblioteca Loria, apre la nuova stagione (che proseguirà fino alla fine di gennaio) sabato 15 novembre con l’incontro con l’avvocato modenese Guido Sola, autore di “Quadretti sparsi sulla giustizia”. L’incontro, condotto da Graziano Martino, si svolge nella sala del Fondo Antico della Biblioteca, inizia alle 18.15 ed è a ingresso libero.

“Quadretti sparsi sulla giustizia” (Giappichelli, 2025) è soprattutto un invito a riflettere su come viene amministrata e come viene percepita la giustizia penale da parte di un professionista che da oltre vent’anni frequenta quotidianamente l’avvocatura, l’accademia e la politica giudiziaria. Attraverso i quindici quadretti che formano il libro, Sola si propone fotografare con spirito laico i problemi della giustizia penale a partire dall’ontologica indisponibilità del sistema giustizia a ripensare criticamente se stesso, mettendo in evidenza populismo e giustizialismo, come causa principale dell’erosione dei principi propri del giusto processo, e la crescente politicizzazione del sistema giustizia che mina i diritti fondamentali delle persone a partire dalla presunzione di non colpevolezza.

L’avvocato Guido Sola, già assegnista di ricerca e professore a contratto di Diritto penitenziario e di modelli alternativi al sistema processuale penale, è stato componente della commissione di diritto processuale penale e cultore della materia. Ha ricoperto il ruolo di presidente della Camera penale di Modena Carl’Alberto Perroux ed è presidente dell’associazione Festival giustizia penale.

