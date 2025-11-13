San Felice, un vicolo per Emilio Tosatti, fondatore di SanFelice 1893 Banca popolare

È stato inaugurato a San Felice sul Panaro un nuovo vicolo intitolato a Emilio Tosatti, fondatore della Sanfelice 1893 Banca Popolare. L’iniziativa, promossa e fortemente voluta dalla Banca, nasce dal desiderio di rendere omaggio a una figura che ha segnato in modo profondo la storia economica e sociale del territorio. La proposta ufficiale di intitolazione, presentata dalla Banca al Sindaco Michele Goldoni e accolta con favore dall’Amministrazione comunale, ha portato alla posa della targa nel passaggio tra Largo Posta e Via Milano, nel cuore del paese. Nato a Medolla nel 1854 e scomparso nel 1911, Emilio Tosatti fu notaio, imprenditore e uomo di grande visione. Fondò la Banca Popolare di San Felice sul Panaro nel 1893 e ne fu presidente fino alla morte. Fu, inoltre, presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso, promotore delle prime case popolari in Italia (1903), sostenitore del modello cooperativo in ambito bancario ispirato ai principi di Luigi Luzzatti e tra i promotori della costruzione del Teatro Comunale di San Felice sul Panaro.
