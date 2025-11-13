Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

San Felice, un vicolo per Emilio Tosatti, fondatore di SanFelice 1893 Banca popolare

San Felice, un vicolo per Emilio Tosatti, fondatore di SanFelice 1893 Banca popolare

Fondò la Banca Popolare di San Felice sul Panaro nel 1893 e ne fu presidente fino alla morte. Fu, inoltre, presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

È stato inaugurato a San Felice sul Panaro un nuovo vicolo intitolato a Emilio Tosatti, fondatore della Sanfelice 1893 Banca Popolare. L’iniziativa, promossa e fortemente voluta dalla Banca, nasce dal desiderio di rendere omaggio a una figura che ha segnato in modo profondo la storia economica e sociale del territorio. La proposta ufficiale di intitolazione, presentata dalla Banca al Sindaco Michele Goldoni e accolta con favore dall’Amministrazione comunale, ha portato alla posa della targa nel passaggio tra Largo Posta e Via Milano, nel cuore del paese. Nato a Medolla nel 1854 e scomparso nel 1911, Emilio Tosatti fu notaio, imprenditore e uomo di grande visione. Fondò la Banca Popolare di San Felice sul Panaro nel 1893 e ne fu presidente fino alla morte. Fu, inoltre, presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso, promotore delle prime case popolari in Italia (1903), sostenitore del modello cooperativo in ambito bancario ispirato ai principi di Luigi Luzzatti e tra i promotori della costruzione del Teatro Comunale di San Felice sul Panaro.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Cavezzo, auto fuori strada: perde la vita a 21 anni Luca Fattori

Cavezzo, auto fuori strada: perde la vita a 21 anni Luca Fattori

Promozione, il Medolla San Felice sbanca Soliera e ora comanda da solo. Tutti i tabellini

Promozione, il Medolla San Felice sbanca Soliera e ora comanda da solo. Tutti i tabellini

Il Medolla San Felice batte la Sanmichelese e l'agguanta in vetta

Il Medolla San Felice batte la Sanmichelese e l'agguanta in vetta

San Felice, il consiglio comunale ha deciso: via libera alla vendita della farmacia di Rivara

San Felice, il consiglio comunale ha deciso: via libera alla vendita della farmacia di Rivara

San Felice, lite in strada tra stranieri irregolari: 33enne ferito con un coltello da cucina

San Felice, lite in strada tra stranieri irregolari: 33enne ferito con un coltello da cucina

San Felice e Camposanto, Francesco Biscozzo nuovo comandante dei Carabinieri

San Felice e Camposanto, Francesco Biscozzo nuovo comandante dei Carabinieri

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza

E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza

Articoli Recenti Castelnuovo, in fiamme tetto di abitazione: 20 vigili del fuoco sul posto

Castelnuovo, in fiamme tetto di abitazione: 20 vigili del fuoco sul posto

Nuovo ospedale di Carpi, pubblicato avviso manifestazione di interesse: scadenza marzo 2026

Nuovo ospedale di Carpi, pubblicato avviso manifestazione di interesse: scadenza marzo 2026

Vignola: minacce e danneggiamenti ai danni di passanti, denunciato tunisino

Vignola: minacce e danneggiamenti ai danni di passanti, denunciato tunisino

Formigine, questore chiude negozio di vicinato: vendeva alcol ai minori

Formigine, questore chiude negozio di vicinato: vendeva alcol ai minori