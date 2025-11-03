Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione, il Medolla San Felice sbanca Soliera e ora comanda da solo. Tutti i tabellini

Promozione, il Medolla San Felice sbanca Soliera e ora comanda da solo. Tutti i tabellini

Il Medolla San Felice supera con un gol di bomber Guidone la Solierese e vola al comando da solo nel girone B di Promozione

4 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Il Medolla San Felice supera con un gol di bomber Guidone la Solierese e vola al comando da solo nel girone B di Promozione.

 Al 42’ minuto la Solierese avrebbe trovato il gol del vantaggio, poi annullato per fuorigioco, con D'Ambrosio che aveva ribadito in rete a seguito di una grande azione corale. Nell'ultima azione della prima frazione invece è il Medolla ad andare vicino al vantaggio con un tiro al volo di Abusoglu, fermato da una gran parata di Tosi. Nella ripresa gli episodi premiano gli ospiti, ed al 65’ Guidone trova il gol del vantaggio, e del definitivo 0-1. Sugli sviluppi di un corner, un parapiglia in mezzo all'area ha favorito il numero 9 del Medolla, che ha ribattuto in rete da pochi passi. La Solierese ha tentato, invano, di trovare il gol del pareggio, e Neri si è reso protagonista di un assoluto miracolo su un tiro di Laino, che aveva anche subito una deviazione che ne aveva modificato la traiettoria. Nel finale, con una Solierese tutta a trazione offensiva, Guidone ha tentato di trovare il raddoppio con due bei tiri da fuori area, uno respinto da Tosi e uno terminato sopra la traversa.

I tabellini

Solierese-Medolla San Felice 0-1

Rete: 65' Guidone

SOLIERESE: Tosi, Mandreoli, Ligabue (28' st Tagliavini), Laino, Marani (15' st Boschetti), Vignocchi (22' st Mecorrapaj), Bozzani, Vaccari (34' st Berni), D'Ambrosio (15' st Dapoto), Feninno, Pagano.
Spazio ADV dedicata a Giovedì gastronomici
A disp.: Prejmerean, Bartolomeo, Gianelli. All.: Greco

MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Pastorelli, Saracino, Hoxha, Sentieri (75' Bagni), Vanga, Trajkovic (86' Zanoli), Abusoglu, Guidone, Franco (46' Tecku), Haddaji (46' Malavasi). A disp.: Maccarinelli, Leozappa, Bernabiti, Camara, Stabellini. All.: Semeraro

Arbitro: Nadini di Modena

Note: ammoniti Ligabue, Pagano, Abusoglu, Laino


Casalgrande-Maranello 0-1

Rete: 38' pt Galli Al.

CASALGRANDE: Moscardini, Giordano (25' st Pigoni), Palladini, Fornari (1' st Runaj), Sabbadin, Pacella, Hoxha, Mediani, Lecce (10' st Borrelli), Sekyere (43' st Strozzi), De Carluccio (29' st Zanti). A disp.: Pe, Pezzi, Corti, Strozzi, Galletta. All.: La Monica

MARANELLO: Khalfaoui, Guidetti, Orlandi, Galli Al., Tognin (1' st Evangelisti), Seghizzi, Barani (18' st Schiavone), Marverti (21' st Canalini), Trotta (28' st Rockson), Totaro, Zagari (30' st Annovi). A disp.: Mawuli, Dello Preite, Damiano, Saccani. All.: Tosi

Arbitro: Mongiorgi di Bologna

Note: ammoniti Pacella, Marverti, Mediani, Trotta, Sabbadin, Runaj; espulsi Mediani (C) al 15' st, Runaj (C) al 40' st, entrambi per doppia ammonizione


Castellarano-Montombraro 0-0

CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Zinani, Cavazzoli, Cani, Borghi, Lusoli, Saccani, Travagliati, Turci (45' st Baldelli), Rizzuto (13' pt Grignani, 30' st Guidetti).
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
A disp.: Peddis, Longu, Guicciardi, Pittalis, Tincani, Dakoli. All.: Lodi Rizzini

MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G., Sighinolfi (43' st Magli), Borri, Corroppoli D., Bigi, Naini, Fusco (18' st Nardi), Pappalardo (30' st Momodu), Hinek R., Zattini. A disp.: Guerrieri, Gibertoni, Corroppoli S., Florini, Allegra, Marra. All.: Antonelli

Arbitro: Renzi di Imola

Note: ammoniti Lusoli, Bigi


Castelnuovo-Sporting Scandiano 1-1

Reti: 10' pt Bellei Ponzi (C), 36' pt Valestri (S)

CASTELNUOVO: Menozzi, Le Guern, Fontanesi, Lodi, Baroni, Manini, Copertino, Bellei Ponzi, Ienna, Bellentani, Fugallo (20' st Carbone). A disp.: Ripesi, Giovanardi, Coviello, Veneri, Mazzoli, Baffo, Cantaroni, Paltrinieri. All.: Casagrandi.

SPORTING SCANDIANO: Tarabelloni, Valestri, Strozzi, Ferrari, Muratori, Saetti Baraldi, Leoncelli (35' st Romani), Pederzoli (35' st Saetti), Corbelli, Barbieri (41' st Giorgi), Raouf (35' st Capasso). A disp.: Taglini, Lasagni, Vitrani, Rinaldini, Grisendi. All.: Giardina.

Arbitro: Tagliati di Ferrara.

Note: ammoniti Carbone, Muratori, Capasso


Masone-Baiso Secchia 3-0

Reti: 3' pt su rig., 15' st, 20' st Jocic

MASONE: Giaroli, Zagnoli, Valmori, Bonacini R. (1' st D.Bonacini), Burani, Pozzi, Paoli (18' st Ventura), Tascedda (21' st Melioli), Jocic (40' st Gentile), Campaniello S. (30' st Campaniello N.), Acquah. A disp.: Montanari, Omari, Meyong. All.: Marchesini

BAISO SECCHIA: Bacciocchi, Bonini, Pavarini, Gazzotti, Morselli, Ruopolo, Ghirelli (18' st Caselli), Viviroli, Pederzini (18' st Ovi), Caputo (40' st Casini), Briselli. A disp.: Brevini, Incerti, Codeluppi, Zanetti, Barozzi.
Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri
All.: Baroni.

Arbitro: Nid Bella di Bologna.

Note: ammonito Burani


Riese-Sammartinese 3-1

Reti: 21' pt Salsi S. (S), 22' pt, 33' st Mazzoli (R), 32' st Fontanesi (R)

RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Carra, Teocoli (50' st Mussini), Bonora (1' st Borghi), Marastoni, Incerti, Prandi, Fontanesi (44' st Di Stasio), Mazzoli (42' st Manicardi), Leonardi (21' st Valenti). A disp.: Benati, Pirondi, Barbieri. All.: Pavesi.

SAMMARTINESE: Mantovan, Carnevali, Montipò, Barbieri (34' st Malaguti), Re, Bega, Turri (34' st Corradini), Valentini (13' st Toscano), Vitiello (22' st Berselli), Salsi S., Bianchini. A disp.: Falavigna, Perini, Gigante, Pedrazzoli, Urso. All.: Salsi A.

Arbitro: Isacco di Bologna.

Note: ammoniti Incerti, Mazzoli, Valenti, Carnevali, Montipò, Turri, Salsi S.


Sanmichelese-La Pieve Nonantola 1-1

Reti: 13' pt Ashong (S), 38' pt su rig. Montorsi (L)

SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Ferrari (9' st Merli), Baisi, Ashong, Vernia, Alicchi, Spezzani, Peddis, Casta (33' st Teneggi), Manzini. A disp.: Paganelli, Doku, Rafrari, Minutolo, Notari, Gorzanelli, Geti. All.: Azzurro

LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini, Manari, Timperio, Sgedoni, Casarano, Boriani (22' st Migliaccio), Montorsi (45' st Iazzetta), Davitti, Cantarello (33' st Pellegrino), Gilli. A disp.: Borghi, Pepe, Belfakir, Shanableh, Traversi, Libertino. All.: Barbi

Arbitro: Giona di Finale Emilia

Note: ammoniti Spezzani, Baisi



Virtus Camposanto-Virtus Correggio 0-0

VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Boschetto, Mogavero (17' st Mensah), Pjolla, Malavasi, Grazia A. (17' st Bortolazzi), Denteh (32' st Natali), Ndrejaj, Gripshi (40' st Ofosu), Diegoli (78' Vitiello). A disp.: Grazia G., Guandalini, Telicki, Grygiel. All.: Luppi

VIRTUS CORREGGIO: Morgotti, Bottoni, Carretti (15' st Davoli D.), Corradi, Aveni, Casarini, Davoli M. (5' st Lugli), Acquafresca, Benevelli (40' st Sackey), Mustica (25' st Davoli F.), Zito. A disp.: Attolini, Riccò, Pedrazzoli, Bizzarri, Morandi. All.: Carretti

Arbitro: Caiazzo di Reggio Emilia

Note: ammoniti Malavasi, Grazia A., Mogavero, Bortolazzi, Mustica

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Europei di Pallavolo: sorteggiate le squadra che saranno a Modena

Europei di Pallavolo: sorteggiate le squadra che saranno a Modena

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Brutta sconfitta interna per il Sassuolo: prima vittoria per il Genoa

Brutta sconfitta interna per il Sassuolo: prima vittoria per il Genoa

Serie D, mister Gori (Cittadella): 'Abbiamo fatto una grande gara'

Serie D, mister Gori (Cittadella): 'Abbiamo fatto una grande gara'

Eccellenza, un buon Formigine esce a testa alta da Fiorenzuola

Eccellenza, un buon Formigine esce a testa alta da Fiorenzuola

Eccellenza, un ottimo punto per il Terre di Castelli contro la Vianese

Eccellenza, un ottimo punto per il Terre di Castelli contro la Vianese