Promozione, il Medolla San Felice sbanca Soliera e ora comanda da solo. Tutti i tabellini

I tabelliniSolierese-Medolla San Felice 0-1Rete: 65' GuidoneSOLIERESE: Tosi, Mandreoli, Ligabue (28' st Tagliavini), Laino, Marani (15' st Boschetti), Vignocchi (22' st Mecorrapaj), Bozzani, Vaccari (34' st Berni), D'Ambrosio (15' st Dapoto), Feninno, Pagano.
Casalgrande-Maranello 0-1Rete: 38' pt Galli Al.CASALGRANDE: Moscardini, Giordano (25' st Pigoni), Palladini, Fornari (1' st Runaj), Sabbadin, Pacella, Hoxha, Mediani, Lecce (10' st Borrelli), Sekyere (43' st Strozzi), De Carluccio (29' st Zanti). A disp.: Pe, Pezzi, Corti, Strozzi, Galletta. All.: La MonicaMARANELLO: Khalfaoui, Guidetti, Orlandi, Galli Al., Tognin (1' st Evangelisti), Seghizzi, Barani (18' st Schiavone), Marverti (21' st Canalini), Trotta (28' st Rockson), Totaro, Zagari (30' st Annovi). A disp.: Mawuli, Dello Preite, Damiano, Saccani. All.: TosiArbitro: Mongiorgi di BolognaNote: ammoniti Pacella, Marverti, Mediani, Trotta, Sabbadin, Runaj; espulsi Mediani (C) al 15' st, Runaj (C) al 40' st, entrambi per doppia ammonizione
Castellarano-Montombraro 0-0CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Zinani, Cavazzoli, Cani, Borghi, Lusoli, Saccani, Travagliati, Turci (45' st Baldelli), Rizzuto (13' pt Grignani, 30' st Guidetti).
Castelnuovo-Sporting Scandiano 1-1Reti: 10' pt Bellei Ponzi (C), 36' pt Valestri (S)CASTELNUOVO: Menozzi, Le Guern, Fontanesi, Lodi, Baroni, Manini, Copertino, Bellei Ponzi, Ienna, Bellentani, Fugallo (20' st Carbone). A disp.: Ripesi, Giovanardi, Coviello, Veneri, Mazzoli, Baffo, Cantaroni, Paltrinieri. All.: Casagrandi.SPORTING SCANDIANO: Tarabelloni, Valestri, Strozzi, Ferrari, Muratori, Saetti Baraldi, Leoncelli (35' st Romani), Pederzoli (35' st Saetti), Corbelli, Barbieri (41' st Giorgi), Raouf (35' st Capasso). A disp.: Taglini, Lasagni, Vitrani, Rinaldini, Grisendi. All.: Giardina.Arbitro: Tagliati di Ferrara.Note: ammoniti Carbone, Muratori, Capasso
Masone-Baiso Secchia 3-0Reti: 3' pt su rig., 15' st, 20' st JocicMASONE: Giaroli, Zagnoli, Valmori, Bonacini R. (1' st D.Bonacini), Burani, Pozzi, Paoli (18' st Ventura), Tascedda (21' st Melioli), Jocic (40' st Gentile), Campaniello S. (30' st Campaniello N.), Acquah. A disp.: Montanari, Omari, Meyong. All.: MarchesiniBAISO SECCHIA: Bacciocchi, Bonini, Pavarini, Gazzotti, Morselli, Ruopolo, Ghirelli (18' st Caselli), Viviroli, Pederzini (18' st Ovi), Caputo (40' st Casini), Briselli. A disp.: Brevini, Incerti, Codeluppi, Zanetti, Barozzi.
Riese-Sammartinese 3-1Reti: 21' pt Salsi S. (S), 22' pt, 33' st Mazzoli (R), 32' st Fontanesi (R)RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Carra, Teocoli (50' st Mussini), Bonora (1' st Borghi), Marastoni, Incerti, Prandi, Fontanesi (44' st Di Stasio), Mazzoli (42' st Manicardi), Leonardi (21' st Valenti). A disp.: Benati, Pirondi, Barbieri. All.: Pavesi.SAMMARTINESE: Mantovan, Carnevali, Montipò, Barbieri (34' st Malaguti), Re, Bega, Turri (34' st Corradini), Valentini (13' st Toscano), Vitiello (22' st Berselli), Salsi S., Bianchini. A disp.: Falavigna, Perini, Gigante, Pedrazzoli, Urso. All.: Salsi A.Arbitro: Isacco di Bologna.Note: ammoniti Incerti, Mazzoli, Valenti, Carnevali, Montipò, Turri, Salsi S.
Sanmichelese-La Pieve Nonantola 1-1Reti: 13' pt Ashong (S), 38' pt su rig. Montorsi (L)SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Ferrari (9' st Merli), Baisi, Ashong, Vernia, Alicchi, Spezzani, Peddis, Casta (33' st Teneggi), Manzini. A disp.: Paganelli, Doku, Rafrari, Minutolo, Notari, Gorzanelli, Geti. All.: AzzurroLA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini, Manari, Timperio, Sgedoni, Casarano, Boriani (22' st Migliaccio), Montorsi (45' st Iazzetta), Davitti, Cantarello (33' st Pellegrino), Gilli. A disp.: Borghi, Pepe, Belfakir, Shanableh, Traversi, Libertino. All.: BarbiArbitro: Giona di Finale EmiliaNote: ammoniti Spezzani, Baisi
Virtus Camposanto-Virtus Correggio 0-0VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Boschetto, Mogavero (17' st Mensah), Pjolla, Malavasi, Grazia A. (17' st Bortolazzi), Denteh (32' st Natali), Ndrejaj, Gripshi (40' st Ofosu), Diegoli (78' Vitiello). A disp.: Grazia G., Guandalini, Telicki, Grygiel. All.: LuppiVIRTUS CORREGGIO: Morgotti, Bottoni, Carretti (15' st Davoli D.), Corradi, Aveni, Casarini, Davoli M. (5' st Lugli), Acquafresca, Benevelli (40' st Sackey), Mustica (25' st Davoli F.), Zito. A disp.: Attolini, Riccò, Pedrazzoli, Bizzarri, Morandi. All.: CarrettiArbitro: Caiazzo di Reggio EmiliaNote: ammoniti Malavasi, Grazia A., Mogavero, Bortolazzi, MusticaMatteo Pierotti