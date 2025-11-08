Cavezzo, auto fuori strada: perde la vita una ragazzo di 21 anni

Tragedia questa notte alle 3:25 a Cavezzo in via Malaspina incrocio via Nespole. Un ragazzo di 21 anni a bordo di un'Alfa Romeo è rimasto coinvolto in un incidente: nell'impatto ha perso la vita. L'auto è uscita fuori strada finendo violentemente contro una barriera e per il conducente non c'è stato nulla da fare.

I vigili del fuoco del distaccamento di San Felice sul Panaro, sono intervenuti con auto pompa serbatoio e hanno utilizzato i cuscini sollevatori per poter estrarre il giovane. Sul posto i sanitari del 118 che hanno tentato ogni manovra di soccorso ma inutilmente. I carabinieri si sono occupati dei rilievi.

