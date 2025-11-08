Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Cavezzo, auto fuori strada: perde la vita una ragazzo di 21 anni

Cavezzo, auto fuori strada: perde la vita una ragazzo di 21 anni

L'auto è uscita fuori strada finendo violentemente contro una barriera e per il conducente non c'è stato nulla da fare

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Tragedia questa notte alle 3:25 a Cavezzo in via Malaspina incrocio via Nespole. Un ragazzo di 21 anni a bordo di un'Alfa Romeo è rimasto coinvolto in un incidente: nell'impatto ha perso la vita. L'auto è uscita fuori strada finendo violentemente contro una barriera e per il conducente non c'è stato nulla da fare.
I vigili del fuoco del distaccamento di San Felice sul Panaro, sono intervenuti con auto pompa serbatoio e hanno utilizzato i cuscini sollevatori per poter estrarre il giovane. Sul posto i sanitari del 118 che hanno tentato ogni manovra di soccorso ma inutilmente. I carabinieri si sono occupati dei rilievi.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Promozione, il Medolla San Felice sbanca Soliera e ora comanda da solo. Tutti i tabellini

Promozione, il Medolla San Felice sbanca Soliera e ora comanda da solo. Tutti i tabellini

Il Medolla San Felice batte la Sanmichelese e l'agguanta in vetta

Il Medolla San Felice batte la Sanmichelese e l'agguanta in vetta

Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne

Cavezzo, piomba in piazza con l’auto a forte velocità e si schianta: muore 43enne

San Felice, il consiglio comunale ha deciso: via libera alla vendita della farmacia di Rivara

San Felice, il consiglio comunale ha deciso: via libera alla vendita della farmacia di Rivara

San Felice, lite in strada tra stranieri irregolari: 33enne ferito con un coltello da cucina

San Felice, lite in strada tra stranieri irregolari: 33enne ferito con un coltello da cucina

San Felice e Camposanto, Francesco Biscozzo nuovo comandante dei Carabinieri

San Felice e Camposanto, Francesco Biscozzo nuovo comandante dei Carabinieri

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Mirandola, sospeso autolavaggio non a norma: sanzioni per oltre 13mila euro

Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

Serramazzoni, grande incendio alla Nuova Neon: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte

E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza

E' ufficiale, la Ctss conferma lo spostamento dell'automedica da Vignola a Pozza

Articoli Recenti Weekend in provincia fuori Modena: tra storia e tradizioni, gli appuntamenti di sabato e domenica

Weekend in provincia fuori Modena: tra storia e tradizioni, gli appuntamenti di sabato e domenica

Carpi, controlli anticrimine: 109 persone identificate, espulso un cittadino ghanese

Carpi, controlli anticrimine: 109 persone identificate, espulso un cittadino ghanese

Attesa e ritardi finiti: a Mirandola apre la terapia semintensiva

Attesa e ritardi finiti: a Mirandola apre la terapia semintensiva

Migliorano le condizioni della tredicenne di Montese caduta dal balcone

Migliorano le condizioni della tredicenne di Montese caduta dal balcone